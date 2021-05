ME Saar vergibt Preis zu Ehren verstorbener Malerin : Stiftung ehrt mit „Kunstpreis Andrea Neumann“

Saarbrücken Die Stiftung des Verbands der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar) lobt ab 2022 alle zwei Jahre den „Kunstpreis Andrea Neumann“ aus. Das teilte der Vorsitzende des Stiftungsvorstands Oswald Bubel am Donnerstag mit.

Der neue Kunstpreis, der mit einem Preisgeld von 5000 Euro dotiert ist, richtet sich an Kunstschaffende aller Disziplinen sowie Kuratoren aus der Großregion Saar-Lor-Lux. Das Geld wird als einjähriges Stipendium ausgezahlt. In dieser Zeit soll der Preisträger eine Ausstellung erarbeiten, die im Folgejahr sechs Wochen lang in den Räumen des Künstlerhauses in Saarbrücken gezeigt wird. Anschließend sollen die Werke in einem Katalog dokumentiert werden. Zuvor kann der Preisträger seine bisherigen Arbeiten bereits auf der Art Week in Luxemburg präsentieren. Die Art Week ist eine Messe für zeitgenössische Kunst. Alles in allem engagiert sich die Stiftung ME Saar mit 17 000 Euro, damit der „Kunstpreis Andrea Neumann“ in der geplanten Form umgesetzt werden kann.