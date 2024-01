Filmfestival in Saarbrücken Anschauen lohnt sich! Zwei Tipps aus dem Spielfilm-Wettbewerb des Max-Ophüls-Festivals

Ganz anders – ruhig, getragen, in Schwarzweiß – ist „Electric Fields“ von Lisa Gertsch (Regie, Buch, Schnitt, Produktion). Hier geschieht in Episoden Wunderliches: Ein Toter findet ins Leben zurück, sobald das Radio läuft; ein Termin im Büro beginnt mit einer zwitschernden Frau und endet mit einer noch größeren Überraschung; ein Mann scheint mit der Natur zu verschmelzen (womit sich ein Bezug zu „Der Wald in mir“ herstellt). Die Welt scheint langsam aber sicher aus den Fugen zu geraten – doch vielleicht bietet das neue Möglichkeiten? Es ist Einiges rätselhaft in diesem eigenwilligen Film, der Hoffnung und Melancholie miteinander verbindet. (Freitag 13.30 Uhr, CS 1, und 18.30 Uhr, Filmhaus; Samstag 10.30 Uhr, CS 5; Sonntag 17.30 Uhr, CS 2, und bis 5.2. im Streaming.)