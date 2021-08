Interview mit Max Giesinger : Giesinger fühlt sich wohl vor 1500 Strandkörben

Max Giesinger, hier bei der ARD-Benefizgala im Juli in Leipzig, singt in Kürze in Zweibrücken und am Bostalsee. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Zweibrücken Das deutsche Pop-Idol Max Giesinger tourt in den kommenden Tagen und Wochen durch die Region. Wir sprachen vor seinen beiden Konzerten in Zweibrücken und am Bostalsee mit dem Sänger. Warum macht er bei Strandkorb-Konzerten mit, die Helge Schneider komplett absagte?

Von Marko Völke

Mit „80 Millionen“ gelang Max Giesinger 2016 sein Durchbruch. Inzwischen hat der Pop-Musiker über 1,5 Millionen Tonträger verkauft, zahlreiche erfolgreiche Tourneen gespielt und ist in der Region immer wieder aufgetreten. Auch in den kommenden Wochen stehen hier gleich mehrere Termine auf seinem Kalender: So gibt es den gebürtigen Karlsruher bei der „Strandkorb Open Air“-Reihe am 15. August auf dem Flugplatz Zweibrücken und am 9. September am Bostalsee live zu erleben. Auf seiner Solo-Tour gastiert er am 13. April 2022 in der Saarlandhalle Saarbrücken.

Im Gegensatz zu dem Komiker Helge Schneider, der kürzlich alle seine Auftritte bei den „Strandkorb Open Airs“ abgesagt hat, hast Du mehr Spaß bei den Konzerten, oder?



Max Giesinger Ja total! Für mich ist es wirklich das Größte, auf einer Bühne zu stehen. Ob da jetzt 1500 Strandkörbe in einem Stadion stehen oder wir vor Picknickdecken oder bestuhlter Location spielen. Ich hab das total vermisst, für Leute Musik zu machen – und es tut richtig gut, wieder mit meinen Jungs unterwegs zu sein. Es sind ja nicht nur die Konzerte, die uns Musikern gefehlt haben, sondern auch das ganze Drumherum. Morgens wird meistens ‘ne Runde Beachvolleyball gespielt und abends nach dem Gig Tischtennis. Das sind einfach schöne Tage, die wir da miteinander verbringen.

Eigentlich wolltest Du ja bereits im März 2020 auf deiner Solo-Tour in der Saarlandhalle auftreten. Doch dann mussten wegen dem Corona-Ausbruch alle Konzerte abgesagt werden. Wenn Du nun im April 2022 dort den Auftritt nachholst, wird sicherlich einiges anders sein, oder?



Max Giesinger So sieht‘s aus! Ich werde da ein komplett neues Programm präsentieren. Wir haben die Tournee inzwischen umbenannt. Denn nach so einer langen Pause noch das alte Album zu spielen, macht irgendwie keinen Sinn. Die „Reise“-Tour wird also zur „Irgendwann ist jetzt“-Tour. Das wird stark - die neuen Songs sind der Hammer. Also schnallt Euch an, Leute und kommt uns besuchen.



Deine bisherigen Alben handelten vom „Unterwegs sein“. Und das warst Du ja auch trotz der Corona-Pandemie weiterhin…



Max Giesinger Genau. Ich bin nach Portugal gereist, um mal komplett aus dem Musiker-Alltag rauszukommen. Vorher ging es von einem Termin zum nächsten. Man steht ständig im Mittelpunkt. Deshalb hatte ich eigentlich geplant, ein ganzes Jahr zu pausieren, um die Akkus wieder komplett aufzuladen. Aber dann kam Corona.

Nach Portugal konnte man aber entspannt einreisen. Das hab ich dann genutzt um fünf Wochen zu surfen, Tennis zu spielen und Yoga zu machen.Als ich wieder zurückgereist bin, habe ich anschließend ein paar Songs in Berlin geschrieben. Da ist alles nur so aus mir herausgeströmt. Es macht Sinn, nach einem halben Jahr voller Konzerte eine Pause einzulegen und zu reflektieren. Auch in der Eifel hab ich viel neues Material geschrieben - in einer coolen Hütte mitten in der Natur – mit Ziegen und Schafen, die ich morgens gefüttert habe. Kurzum: eine schöne, kreative Phase.



Und wo hast Du Deine neuen Songs dann aufgenommen? Während der Pandemie mussten viele ja improvisieren…



Max Giesinger Wir befinden uns ja in einem modernen Zeitalter. Irgendjemand hat immer einen Computer dabei. Manchmal muss man gar nicht mehr ins Studio gehen oder höchstens noch das Schlagzeug einspielen. Oftmals ist die erste Aufnahme sogar die beste, auch wenn man noch ein paar Kleinigkeiten verbessern muss. Daher sind wir nicht mehr groß ins Studio gefahren, weil der Vibe einfach toll war.

Und wann erscheint das neue Album?



Max Giesinger Wahrscheinlich irgendwann im November. Der genaue Termin steht aber noch nicht fest.

Würdest Du also sagen, die Corona-Zeit hat Dich trotz allem auch beflügelt, kreativ zu sein?



Max Giesinger Ja definitiv. Einen Song hätte es ohne Corona sicherlich nicht gegeben. Meine neue Single „Der letzte Tag“ handelt von einer Art Endzeitstimmung. Du wachst morgens auf und hast noch 24 Stunden zu leben. Was macht das mit Dir? Mit wem würdest Du die Zeit gerne verbringen, und was würdest Du bereuen nicht getan zu haben? Immer, wenn ich mich mit unnützen Gedanken aufhalte, versuche ich mir genau dieses Szenario vorzustellen und immer wieder zu checken, was wirklich wichtig ist.

Präsentierst Du auch bei Deinen „Strandkorb“-Konzerten schon einige der neuen Lieder?



Max Giesinger Ja, ich spiele bereits vier neue Songs, unter anderem „Der letzte Tag“, „Irgendwann ist jetzt“ und „In meinen Gedanken“, eine Aufnahme, die ich meiner Oma gewidmet habe.

Das Gespräch führte Marko Völke