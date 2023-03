Nochmal Fünfjahresvertrag für Kaufmännischen Direktor des Saarbrücker Theaters Staatstheater-Führungs-Duo kann weitermachen

Seit Freitag steht fest: Das zweiköpfige Führungs-Team des Saarländischen Staatstheaters (SST) kann bis 2027 in der bewährten Konstellation weiter arbeiten. Das Staatstheater gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass Professor Dr. Matthias Almstedt für weitere fünf Jahre Kaufmännischer Direktor des Saarländischen Staatstheaters bleibt, an der Seite von Intendant Bodo Busse, dessen Vertrag ebenfalls bis 2027/2028 läuft. Diese Entscheidung setzt ein Zeichen für Kontinuität. Offensichtlich ist die Landesregierung mit der Arbeit der SST-Doppelspitze zufrieden – das sendet auch ein gutes Signal an Almstedts Pendant, den fürs Künstlerische verantwortlichen Busse.