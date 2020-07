Kammermusiktage Mettlach : Stark aufspielendes Streicher-Trio hat mehr Publikum verdient

Mettlach Die Matinée der Kammermusiktage Mettlach am vergangenen Samstag hielt Fantastisches bereit: Drei junge Musiker spielten drei frühe Kompositionen von Ludwig van Beethoven. Doch viele der berteit gestellten Sitze blieben unbesetzt: Leider hatten nur wenige Zuschauer den Weg zur Corona-gerechten Aufführungsort-Alternative, dem Merziger Zeltpalast, gefunden.

Mit dem „Streichtrio G-Dur, op. 9,1“ wussten die Musiker vom ersten Streich an zu überzeugen, Violinist Robin führte das Trio der Streicher – nicht nur im ersten Stück – souverän an. Was für den zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls jungen Beethoven eher eine kompositorische Fingerübung gewesen war, um Herrschaften am Hof zu unterhalten, ist für die Musiker anspruchsvolles Musizieren. Die drei Instrumentalisten meisterten die Kompositionen mit Bravour und zeigten sich als gut eingespielte Einheit, was das Publikum immer wieder restlos begeisterte.