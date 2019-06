Congresshalle Saarbrücken : Kasarova singt bei der DRP mit dem ganzen Körper

Saarbrücken Die letzte Matinée der Deutschen Radio Philharmonie in dieser Saison bot gestern Besonderes. Die gefeierte Mezzosopranistin Vesselina Kasarova stand im Mittelpunkt bei „Mythos Frau“.

Erinnerungen wurden wach an ein Kasarova-Portrait des SR vor 22 Jahren. In Joseph Haydns Kantate „Arianna a Naxos“ beklagt die Verlassene ihr Schicksal. Haydn als Dramatiker! Die Kasarova nahm das ernst. Von der tiefen, fast männlich timbrierten Stimmlage bis zu höchsten Höhen entfaltete sie in der Congresshalle geschmeidig authentische Emotionalität. Singen ist für sie nicht nur „Stimme zeigen“, sondern den ganzen Menschen. Also nicht nur „schön“ singen, sondern mitfühlen, auch gestisch; fast war ihr die Bühne zu klein. Wie auch in der lyrischen Szene „La mort de Cléopâtre“ von Hector Berlioz, der virtuos den Niedergang der Ptolemäerin bis hin zum Selbstmord beschreibt.