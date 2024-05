Veranstaltung mit Candice Breitz in Saarbrücken Breitz fordert Saarländer zu Kunst-Protest-Aktion auf

Einmal im Monat will Breitz deshalb auf dem Platz vor der Saarbrücker Modernen Galerie performen, als Akkordeonspielerin – in Erinnerung an die in Saarlouis geborene Holocaust-Überlebende Esther Bejarano (1924-2021). Idealerweise soll sich eine immer größer werdende Menge von Saarländern mit Instrumenten zu ihr gesellen, um einen „Gegenstrom“ zu erzeugen zum Staatsräson-„Dogma“, das eine „faschistoide“ israelische Regierung und deren „genozidale“ Taten schütze, so Breitz sinngemäß. Im Verlauf ihres 45-minütigen Vortrags auf Englisch und auch während der Fragerunde hörte man noch viele ähnliche Einschätzungen, vor allem aber massive Vorwürfe gegenüber der „Provinzialpolitikerin“ Streichert-Clivot. Die habe sich die „systematische Verhinderung einer jüdischen Künstlerin“ vorgenommen und akzeptiere nicht, dass letztere – Breitz – sich wehre. Nach Einschätzung von Breitz zählt die Ministerin zu den vom Philosemitismus „besessenen“ Deutschen, die Juden als ewige Opfer sehen wollten und ihnen vorschrieben, nur die Meinung zu äußern, die die Deutschen von ihnen erwarteten. In diesem Zusammenhang fiel der Begriff „Pervertierung“.