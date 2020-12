Serie Weihnachts-Menü zum Nachkochen, Teil 1 : Das Tartare de boeuf von Martin Stopp

Das Rindertatar nach dem Rezept von Sterne-Koch Martin Stopp eignet sich wunderbar als Vorspeise für die Festtage. Wer Kreationen vom Meister persönlich kosten will, kann die im Bistro Pastis im La Maison in Saarlouis bestellen. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken/Saarlouis Vier Gerichte von vier saarländischen Köchen: In vier Folgen stellen wir in den nächsten Tagen ein Festtags-Menü zum Kochen für zu Hause vor.

Weihnachten steht vor der Tür. Anders als sonst, mit vielen Einschränkungen. Aber auf eines müssen wir nicht verzichten: leckeres Essen. Als Anregung für alle, die selbst gerne kochen, haben wir ein Weihnachts-Menü zusammengestellt, mit Rezepten von vier bekannten Köchen aus der Region. Eine Vorspeise, ein Zwischen-, ein Hauptgericht und ein Dessert. Den Auftakt macht Martin Stopp vom Bistro Pastis im La Maison in Saarlouis.

Der Sterne- und Bib-Gourmand-Koch bietet derzeit auch Kreationen aus der Bistro-Küche zum Abholen und Fertigstellen zu Hause an. Außerdem gibt es „Take-

away-Angebote“ für Weihnachten, sowohl aus dem Bistro (Bib Gourmand) wie auch aus dem Sterne-Restaurant Louis. Das Ganze nachhaltig verpackt, in Gläsern oder kompostierbaren Verpackungen. Die Gerichte gibt es auch beim Feinkostspezialisten Miori in Saarbrücken-Brebach. Außerdem können sich Interessierte aus dem Pastis-Feinkostladen mit Spezialitäten wie Austern, Kaviar oder Entenrilette sowie Weinen, Crémant und Champagner versorgen. Eines seiner klassischen Bistro-Gerichte präsentiert Martin Stopp hier als Vorspeise: Tartare de boeuf (Rindertatar vom Charolais Rinderfilet) mit Crème Aigre, Kartoffelrösti, Zupfsalat und Schnittlauchvinaigrette. Die Zutaten sind für vier Personen berechnet. Und wer es besonders exklusiv mag, veredelt das Gericht mit zwei, drei Teelöffelchen Kaviar.