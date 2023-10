Mehr 30 Kunstwerke in 9 Ländern Viel Lob, aber auch ein bisschen Kritik

Wie eine Krone thront das Band der Freundschaft an seinem finalen Platz in Sulzbach. Direkt an der Sulzbachtalstraße auf einer Pergola am Durchgang zum Salzbrunnen-Ensemble wurde das Kunstwerk aus 2000 Dachlatten in diesem Oktober platziert. Der Sulzbacher Künstler Martin Steinert, der mittlerweile für seine Holzkunstwerks-Serie „Wooden Cloud“ weltweit bekannt ist (mehr als 30 Kunstwerke in neun Ländern), hat das Band der Freundschaft von August bis September auf dem Ravanusaplatz in Sulzbach erschaffen.