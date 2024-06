Vortrag in Saarbrücken über das Kino der Nazis „,Die Feuerzangenbowle’ ist eher versteckte Propaganda“

Wie hat die Propaganda des NS-Kinos funktioniert – auch in scheinbar unpolitischen Filmen? Wie haben die Nationalsozialisten ihre Filmindustrie kontrolliert? Und wie liefen die Karrieren von NS-Regiestars wie Leni Riefenstahl oder Veit Harlan nach 1945 weiter? Das sind Themen des Vortrags „Der deutsche Film unter dem Hakenkreuz“ von Martin Seng in Saarbrücken, der auch Filmausschnitte zeigen und kommentieren wird. Der 29-Jährige hat in Trier Politikwissenschaft und Anglistik studiert, arbeitet als Bildungsreferent und als freier Journalist, unter anderem für Zeit Online und die taz. Wir haben mit ihm gesprochen.