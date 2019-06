Spurensuche im Theater : Forschungsreise zu den Säulen des Islam

Eine Expedition zum Islam: Das Kollektiv Markus & Markus bei seinem dokumentarischen Theaterprojekt. Foto: Katja Renner/KatjaRenner

Saarbrücken Das Theaterkollektiv war für sein Stück „Zwischen den Säulen“ zwei Jahre auf Reisen gegangen.

Weiterleiten Drucken Von Susanne Brenner

Das Festival Perspectives findet vom 6. bis 15. Juni statt. Eine der interessantesten Produktionen ist das Dokumentar-Theater „Zwischen den Säulen“ mit dem Kollektiv Markus & Markus. Das Quartett hat sich mit der Frage beschäftigt, was der Islam eigentlich ist, wo es auch Gemeinsamkeiten zu anderen abrahamitischen Religionen gibt. Dazu sind die Ensemble-Mitglieder auf Reisen gegangen, haben an vielen Orten recherchiert. Wir wollten wissen, was sie bei der Arbeit an „Zwischen den Säulen“ erlebt haben. Da Markus & Markus sich in allem als Kollektiv begreift, haben sie auch unsere Fragen gemeinsam beantwortet.

In einer Zeit voller Hass und Menschenfeindlichkeit wollen Sie als Theatermenschen aktiv werden und ein anderes Bild des Islam zeigen. Wie sind Sie dabei vorgegangen?

Markus Wenzel: Wir haben im Ramadan gefastet. Das war ein guter Einstieg. Beim gemeinsamen Fastenbrechen sind wir auf viele offene Türen gestoßen und hatten in dieser Zeit zahlreiche Begegnungen. Diese Begegnungen waren und sind sehr wichtig. Es ist uns wichtig, dass wir über das sprechen, was uns direkt begegnet, was wir selbst erlebt haben. Stück für Stück haben wir uns dann mit allen fünf Säulen des Islam beschäftigt.

Wohin sind Sie für Ihre Spurensuche gereist, und wie haben Sie diese Reisen vorbereitet, wie sind Sie an Ihre Gesprächspartner gekommen?

Katarina Eckold: Eine Begegnung beim Fastenbrechen empfiehlt uns ein Theologisches Institut. Die Professorinnen dort erzählen uns von Moscheen, Orten, Imamen. In der Folge landen wir in einem Orden auf dem Brandenburger Land; einer Moschee am Starnberger See; zum Id al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechens, in Sarajevo. Das sind ein paar der Reisen, die wir gemacht haben. Aber ein paar Reiseberichte würden wir noch gerne für die Aufführung aufbewahren. Wir sind immer einen Schritt nach dem anderen gegangen. Hatten wir eine Frage, steckten in der Antwort fünf neue Fragen. Also gingen wir diesen fünf nach und so ging das dann weiter. Wir haben viel gelesen. Und wir haben versucht uns Zeit zu nehmen.

Sie klammern – zumindest lese ich das so in einer Besprechung aus der FAZ – bewusst die in den Medien überwiegend präsente radikale Seite des Islam aus. Ist das nicht blauäugig angesichts des Vormarschs des konservativen Islam etwa in Afrika? Angesichts des Flächenbrandes, den Gruppen wie Boko Haram oder der IS angezündet haben?

Lara-Joy Hamann: Wir sprechen über das, was uns begegnet ist. Wenn wir immer nur die allseits bekannten Bilder reproduzieren, werden wir bestimmte Kreisläufe nie unterbrechen. Es geht uns um Menschen und nicht um „den Islam“, oder „die Muslime“. Dieser immerwährende Blick auf „die Anderen“, ohne uns wirklich zu begegnen. Worüber sprechen wir also? Wir haben uns dafür entschieden, über unsere Begegnungen, Erfahrungen und Beobachtungen zu sprechen. Und wir haben uns auch ein Stück weit dafür entschieden, statt nach Abgrenzung und Unterschieden, die wir auswendig können, nach Verbindungen und Gemeinsamkeiten zu suchen.

Am Ende des Stückes sieht man, wie Sie selbst zum Islam konvertieren. Ob Wahrheit oder Fiktion: Sind Sie nach Ihrer Spurensuche zu der Erkenntnis gekommen, dass mehr Religion die Lösung wäre?

Markus Schäfer: Es gibt ja die Religion. Die unterschiedlichen Religionen. Und die Frage ist doch, wie wir alle miteinander umgehen. In dieser Hinsicht wäre mehr gelebte Religionsfreiheit sicher nicht schlecht.

Stammen Sie eigentlich selbst aus einem religiösen Milieu? Sind Sie als Kinder mit Kirche in Kontakt gekommen?

Katarina Eckold: Das ist bei uns allen im Theaterkollektiv sehr unterschiedlich.

Sie schreiben in einem von Ihnen verfassten Thesenpapier, Sie erwarteten vom Theater, dass es das Leben derer, die an einer Inszenierung arbeiten, verändert. Hat „Zwischen den Säulen“ Ihr Leben verändert?

Markus Wenzel: Unser Bezug zum Islam und muslimisch geprägten Menschen speiste sich zu großen Teilen aus den Bildern, die wir medial vermittelt bekamen. Natürlich gab es auch hier und da mal Berührungspunkte. Einige von uns waren beispielsweise im türkisch-deutschen Theater in Hildesheim engagiert. Aber das war überschaubar. Das Verhältnis hat sich an dieser Stelle stark verändert. Die eingebrannten Bilder werden durch eigene Erfahrungen überschrieben, Meinungen kommen ins Wanken und werden differenzierter, der Blick wird erweitert. Es macht einen großen Unterschied, ob man abends von der Straße draußen in den Hof einer Moschee schaut und sich fragt, was da eigentlich los ist. Oder ob man nach einem langen Fastentag gemeinsam im Hof der Moschee sitzt und nach 18 Stunden endlich wieder trinkt und isst. Das ist ein Perspektivwechsel,der viel in Bewegung bringt. Ja.

Das Kollektiv Markus & Markus: Markus Schäfer, Markus Wenzel, Katarina Eckold und Lara-Joy Hamann (von links). Foto: Markus & Markus