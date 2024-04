Lesungen in Saarbrücken und St. Ingbert Ein Roman und ein Ratgeber bei „erLesen!“

Zwei sehr unterschiedliche Lesungen bietet das saarländische Literaturfestival „erLesen!“ am Montag, 15. April. Ab 19 Uhr liest Bestseller-Autor Mario Giordano in Saarbrücken im VHS-Saal am Schlossplatz aus „Die drei Frauen der Familie Carbonaro“. Sein Roman lässt drei Frauen einer deutsch-italienischen Familie erzählen – von Liebe und Gewalt, von Sizilien und Deutschland, von Schicksalsschlägen und Triumphen.

Karten gibt es bei der Buchhandlung Raueiser in Saarbrücken, Tel. (06 81) 379 18 30, info@rauseiser.de und