Ehrenamtliche in der Kultur Die Stiftung Kulturbesitz hat verborgene Unterstützer

Die Gesellschaft zur Förderung des Saarländischen Kulturbesitzes e.V. wurde bereits im Jahr 1989 gegründet. Der Verein mit Sitz in Homburg hatte sich damals zur Aufgabe gemacht, die vier Museen der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, die Moderne Galerie, das Museum für Vor- und Frühgeschichte, das Deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen und die Römische Villa in Nennig finanziell und ideell zu unterstützen. Dies gelingt dem Verein, der mittlerweile rund 1550 Mitglieder hat, indem er Gelder von Sponsoren einwirbt und Kunst- und Kulturreisen veranstaltet, deren finanzieller Überschuss der Stiftung zu Gute kommt. Und natürlich auch mittels der Organisation und der Leitung des ehrenamtlich geführten Museumsshops in der Modernen Galerie, dessen Einnahmen ebenfalls der Stiftung zukommen. Rund 30 ehrenamtlich Engagierte arbeiten dort. Rund 100 000 Euro jährlich fließen über den Verein zusätzlich an die Stiftung. Im Laufe der Jahre konnte die Gesellschaft zur Förderung des Saarländischen Kulturbesitzes auf diese Weise vor allem die Museumspädagogik unterstützen, insbesondere aber auch verschiedene Ankäufe ermöglichen, wie etwa die Gemälde „Der Kurplatz auf Norderney“ von Max Slevogt im Jahr 2014 oder „Fronleichnam“ von Albert Weisgerber im Jahr 2013, im letzten Jahr einige Fotografien von Simone Demandt, und gerade erst die Fotografie „Eissee“ von Susanne Schmidt, zu sehen in der Ausstellung „Luft“ im Vier-Elemente-Zyklus.