Neunkircher Kinopreis Maria Schrader leitet Jury beim Günter Rohrbach Filmpreis

Maria Schrader, Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin, leitet die Jury des 14. Günter Rohrbach Filmpreises, wie die Stiftung der Auszeichnung mitteilt. Sie folgt damit auf Michael „Bully“ Herbig, der den Juryvorsitz 2023 innehatte. Schrader, 1965 in Hannover geboren, gab ihr Kinodebüt als Schauspielerin 1989 in „RobbyKallePaul“, drei Jahre später erhielt sie den Nachwuchspreis des Filmfestivals Max Ophüls Preis in Saarbrücken für ihre Rolle im Film „I was on Mars“ (2016 kam sie als Ehrengast wieder).