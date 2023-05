„Mein Herz gehört der ganzen Musik“ Von Paris nach Saarbrücken: Star-Dirigent tritt mit dem Saarländischen Staatsorchester auf

Marc Minkowski dirigiert regelmäßig in Paris, Mailand und Wien. Er zählt zu den renommiertesten französischen Dirigenten und gilt als „Feuerwerker unter den Orchesterchefs“, schreibt das Saarländische Staatstheater. Am Sonntag, 21. Mai, steht Minkowski am Pult des Saarländischen Staatsorchesters. „Anfang und Ende“ ist das 7. Sinfoniekonzert in der Alten Schmelz in St. Ingbert überschrieben. Aufgeführt werden das „Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16“ von Edvard Grieg und die „Sinfonie d-Moll ,Nullte‘ WAB 100“ von Anton Bruckner. Wie es zu dem Gastauftritt im Saarland kam, darüber hat die Saarbrücker Zeitung mit dem 60-Jährigen gesprochen.