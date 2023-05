Show in Saarbrücken Magier Hans Klok bringt Las Vegas ins Saarland

Immer wieder wurden Assistentinnen in Käfige und Kisten gesteckt, zersägt und durchbohrt und dann wieder zusammengesetzt. Und auch Hans Klok musste sich mehrmals aus verschiedenen Utensilien befreien. In rasanter Geschwindigkeit jagte eine Szene die nächste. Bei seinem Auftritt am Sonntagabend in der Saarbrücker Saarlandhalle bewies der Niederländer, dass er auch mit 54 Jahren oft noch seinem Ruf als „schnellster Magier der Welt“ gerecht wird.