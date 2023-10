Vielfach übersetzter Dichter aus Hasborn Meister des einfachen Wortes – saarländischer Lyriker Johannes Kühn gestorben

Kühns Leben wurde 2018 in dem Film „Papier, Stift, Kaffee und Zigarren – Der Dichter Johannes Kühn“ von Gabi Heleen Bollinger portraitiert. Lange Zeit entfloh Kühn demnach seinem Dorf Hasborn in tiefe Einsamkeit, fühlte sich von den ihre Meckertrompeten ausfahrenden Leuten als „dummer Versemacher und Schossel“ abgetan, wie sich der Dichter im Film erinnert. Eine Haltung, die sein Seelenleben, wie er in taktvoller Dorfschonung sagt, „betrübt“ habe. Später hört man in dem Film aus dem Off einen Kühn-Satz, der in seinem oppositionellen Gestus eine Ahnung davon gibt, warum er von all dem erlittenen Spott und Hohn nicht in die Knie gezwungen ward. „Ihr Häusersitzer, ich bin Erfinder unausdenkbarer Schätze.“