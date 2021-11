Saarbrücker Doppelausstellung in der Modernen Galerie : Das Künstlerpaar Corinth wird ausgestellt – und dessen Ehe

Foto: Stiftung Saarländischer Kulturbesitz 11 Bilder Fotos vom Corinth-Paar-Lauf

Saarbrücken Es ist ein Kunst-Fest in zwei Akten, das man jetzt im Saarlandmuseum erleben kann. Erstmals seit 1967 sieht man, was die Künstlerin Charlotte Berend Corinth leistete, an der Seite eines Superstars – Lovis Corinth.

Es hätte böse enden können mit dieser „feministischen“ Idee, mit der sich die neue Chefin des Saarlandmuseums in das bereits laufendes Ausstellungsprojekt zu Lovis Corinth (1858-1925) einklinkte, „Das Leben – ein Fest“. Doch Andrea Jahn wollte, dass auch Charlotte einen Auftritt haben sollte, dessen Frau. Die kennt man gut, als bevorzugtes Modell dieses Prinzipals der Klassischen Moderne, der sie in etwa 80 Gemälden festhielt: bei der Morgentoilette („Matinée“, 1905), als „Mutter mit Kind“ (1911) – oder, ein selten gezeigtes, in diese Ausstellung passgenau integriertes Motiv – an der Staffelei (1902). Denn Charlotte Berend-Corinth (1880-1967) wurde als Malerin einst ähnlich gut gehandelt wie die Kollegen ihres Mannes Liebermann oder Slevogt, wurde dann aber von der Kunstgeschichte vergessen. 1967 hatte sie ihre erste und einzige Einzelausstellung. Womöglich zu Recht? Kann Charlotte dem unmittelbaren Vergleich mit ihrem Mann Stand halten?

Wenn man die fabelhafte Doppelausstellung in der Modernen Galerie wieder verlässt, hat man gelernt, dass das die falsche Frage ist, vor allem aber, dass für Jahn, die den „Charlotte“-Teil des Projektes kuratiert hat, Konkurrenz keine Kategorie ist. Sie hat keine Best-of-Rechtfertigungs-Schau zusammengestellt, bedient nicht das Klischee einer durch Mutter- und Repräsentationspflichten Aufgezehrten, einer Dienerin am Werk des Gatten, das sie zu Corinths Lebzeiten als PR-Managerin clever vermarktete. Nein, Jahns Zusammenstellung legt das über die Künslterin offen, was sich biografisch belegen lässt: Dass da ein wahrlich großes Talent versickerte.

Service zur Ausstellung Eröffnung und Öffnungszeiten Eröffnung der Doppel-Schau „Lovis Corinth – Das Leben, ein Fest!“ und „Charlotte Berend-Corinth – Wiederentdeckt!“ am 4. November, 19 bis 21 Uhr. 73 Ölgemälde, 50 Arbeiten auf Papier. Die Ausstellung läuft bis zum 20. Februar 2022, Ort: Moderne Galerie des Saarlandmuseums, Bismarckstraße 11-15, Saarbrücken. Die Maskenpflicht ist aufgehoben, es gilt die 3-G-Regel. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 10-18 Uhr, Mittwoch bis 20 Uhr. Öffentliche Überblicksführungen immer sonntags, 15 Uhr. Kontakt: Tel. (0681)9964-0 oder www.kulturbesitz.de

Staunend steht man vor fast allen frühen Gemälde Bernd-Corinths, etwa vor der Ölstudie „Die schwere Stunde“ (1908), in dem sie sich selbst als Gebärende darstellt. Welch’ eine unerhörte Szene, eine Selbstermächtigung in der Behauptung von physischer Stärke und Schöpferkraft. Auch Berends Grafik-Mappen zum Theater, etwa zum Komiker Max Pallenberg, bestechen durch zeichnerische Virtuosität – oder durch provokante Freizügigkeit. Die Nackttänzerin Anita Berber, mit der Charlotte liiert war, spreizt die Beine, wie wir das ikonografisch mit Sharon Stone im Film „Basic Instinct“ verbinden. Es gab viele Affären, enge Kontakte zu den VIP-Platzhirschen der Weimarer Republik, die sie porträtierte. Doch nach Charlottes Emigration in die USA 1939, nur noch brave Stillleben? „Das Spätwerk ist schwach“, auf diesen Nenner bringt es die Kuratorin Jahn selbst. Ihre Auswahl zeigt die Suchbewegung, das Nicht-Mehr-Ankommen. Und ja, es fehlte Berend-Corinth wohl am egomanisch-verbissenem Durchhaltevermögen, das große Künstler meist auszeichnet. Wie Corinth, nebenan. Dessen ungebärdigen, rätselhaften Kosmos hat Kuratorin Katrin Elvers-Svamberk im früheren Sonderausstellungs-Pavillon ausgebreitet, hat die oft großformatigen Werke in ein kühl-luftiges Hellgrau gebettet, das deren Wucht noch unterstreicht. Hier ist weniger das Leben, wie der Titel behauptet, hier wird die Kunst selbst zum schwelgerischen Festmahl.

Corinths Bildsprache ist nun mal singulär, keinem „Ismus“ zuzuordnen, landet punktuell gar bei der Abstraktion. „Der Hase“ (1921) in erdigen Tönen ist ein solch frappierendes Bild, das ganz neue Türen zu einem Werk öffnet, das man doch so gut zu kennen meinte. Nach wie vor als irritierend erlebt man Corinths Sujet-Wahl zwischen Mythologie („Die Wahl des Paris“) und blutigen Schlachthaus-Szenen. Die Rollendeutung im kapitalen Ölgemälde „Die Lebensalter“ (1904) lässt einen grübeln, die krasse Materialität der grau-beigen Farbe, mit der er Haut und Fleisch zu einer beinahe haptischen Erfahrung macht, bringt einen nach wie vor ins Schwärmen. Oder zum Ekel. „Absichtliche Verwilderung“ nannte einst, 1906, ein Kritiker diesen Stil. Tatsächlich hantiert Corinth derart berserkerhaft mit dem Pinsel, als wolle er der Epoche des Action Painting vorauseilen. Selbst „süße“ Themen wie die „Weihnachtsbescherung“ (1913) oder das „Karussell“ (1903) ereignen sich an von wilden, unheimlichen Kräften durchtosten Schauplätzen. Corinths Hang zu Theatralik und grotesker Zuspitzung mag man generell aufdringlich finden, im Einzelnen jedoch, etwa beim „Tanzenden Derwisch“ (1904), überlässt man sich besser gleich einem unwiderstehlichen Sog. Kurz: In Saarbrücken gastiert „Lovis Corinth Superstar“.

Und genau an diesem Punkt wird der vergleichende Blick, der sich durch den ungleichen Paarlauf bietet, zum Glücksfall. Man kommt gar nicht umhin, sich für die Lebensumstände und die Beziehung der beiden Corinths zu interessieren, also die reine Kunstbetrachtung zu verlassen. Die Perspektive weitet sich nahezu automatisch, man taucht ein in die immer wieder faszinierende Welt der Roaring Twenties im „Babylon Berlin“. Im Foyer erklärt eine riesige Wand die biografischen Zusammenhänge, sogar Filme wurden eingebaut. Auf diese Art von ausführlicher Einbettung musste man bei Ausstellungen in der Zeit vor Jahn viel zu oft verzichten.