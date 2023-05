„Lost“ und „Hamlets Kinder“ So zeitgemäß zeigt die Feuerwache Shakespeares Hamlet

Interessant, was da das Junge Ensemble des Staatstheaters unter der Regie von Luca Pauer auf die Bühne brachte: Die Diskrepanz zwischen Hamlet als ungeliebtem Schulstoff und dem, was das alte Drama alles so an interessanten Themen, gerade für die Jugend, enthält. „Der Elternkonflikt, und: wo will ich hin, wo komm ich her?“, nannte Pauer als Beispiele für zeitlose Jugendthemen. Die Texte hatten die Ensemblemitglieder geschrieben, inspiriert von Shakespeare und Heiner Müller, von denen Zitate auftauchten.