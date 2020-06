Livestream am Freitag : Groovin’ High Quintett spielt wieder online

Saarbrücken Das Groovin‘ High Quintett rund um Johannes Müller am Tenorsaxophon und IT-Unternehmer August-Wilhelm Scheer am Baritonsaxophon kommt wieder online direkt in jedes Wohnzimmer.

Am Freitag, 19. Juni, wird es erneut ein Livestream-Konzert mit 90 Minuten Jazz geben. Beginn ist um 18 Uhr auf

www.august-wilhelm-scheer.com.