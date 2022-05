Lisbeth Bauer im Porträt : Lisbeth Bauer, ein Künstlerleben das erst im hohen Alter wieder beginnt

Lisbeth Bauer hat in späten Jahren ein großes Werk geschaffen. Zuvor hat sie auf die Kunst ihrer Familie zuliebe verzichtet. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Viele Jahre hat sich Lisbeth Bauer als Künstlerin zurückgenommen. Lieber hat sie ihren Mann, den verstorbenen Lichtkünstler Werner Bauer, unterstützt und sich um die Familie gekümmert. Jetzt, im hohen Alter, tritt sie an die Öffentlichkeit. In einer Ausstellung in Illingen kann man ihr Werk kennenlernen.

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Lisbeth Bauer ist eine bemerkenswerte Frau. In ihrem Atelier in Alt-Saarbrücken finden sich Dutzende ihrer Zeichnungen und Gemälde, aber trotzdem hat sich die Künstlerin jahrzehntelang in ihrer künstlerischen Tätigkeit zurückgenommen. „Es war mir nicht so wichtig. Lieber habe ich meinen Mann unterstützt und war für meine Familie da“, erklärt die Witwe des bekannten saarländischen Künstlers Werner Bauer.

Lisbeth Bauer, geboren 1934 als Elisabeth Wysshaar, stammt aus Balsthal in der Schweiz. In ihrer Familie gab es eine große Leidenschaft für die Kunst, der Großvater hatte bereits an Kunstkursen teilgenommen, der Onkel sogar in München Kunst studiert.

Trotzdem durfte die junge Lisbeth, die schon als Jugendliche Batikkurse besucht hatte, sich nicht der Kunst widmen. „Meine Eltern wussten, wie schwer der Beruf des Künstlers ist“, erklärt sie. Dennoch macht sie sich im Jahr 1958 drei Monate zu einer Studienreise nach Korsika auf und meldet sich für einen Kurs an der Sommerakademie in Salzburg an.

Ein Kurs, der ihr Leben verändern wird. Denn nicht nur, dass der Leiter des Kurses der berühmte österreichische Expressionist Oskar Kokoschka war, sie lernt dort auch Werner Bauer kennen.

Die kreative Atmosphäre des Kurses, die Inspiration, die in der Luft gelegen haben muss, vermittelt sich heute noch auf den alten schwarz-weiß Fotos, die Lisbeth Bauer in einem Album zusammengetragen hat. „Es war eine Schule des Sehens. Wir hatten Modelle vor uns und mussten in fünf Minuten ein Bild malen“, erzählt sie lachend.

In dieser Atmosphäre haben sich Werner Bauer aus dem Saarland und Lisbeth Wysshaar aus der Schweiz ineinander verliebt. „Und wir haben uns bereits nach zwei Tagen am 11. August 1958 verlobt“. Im Januar 1959 folgte die Hochzeit, Lisbeth zog daraufhin ins Saarland.

„Wir hatten in Düppenweiler ein großes Bauernhaus gekauft, das wir nach und nach renoviert haben“, erzählt sie weiter. 1960 wurde Tochter Sabine, 1961 Sohn Felix geboren. Und Lisbeth Bauer kümmerte sich um ihre Kinder, unterstützte ihren Mann, der später mit dem Albert-Weisgerber-Preis der Stadt St. Ingbert und dem Kunstpreis des Saarlandes ausgezeichnet wurde.

Über mehrere Jahrzehnte nahm sie sich und ihre Kunst ihrer Familie zuliebe zurück. „Vielleicht waren Schweizer Frauen nicht so emanzipiert wie hier“, sagt sie schmunzelnd, und man merkt, dass sie nichts bereut.

Ihre künstlerische Tätigkeit konzentrierte sich in diesen Jahren auf kunsthandwerkliche Betätigungen im textilen Bereich, sie nahm auch regelmäßig an den jährlichen Ausstellungen des saarländischen Kunsthandwerks teil.

Das änderte sich erst, als das Ehepaar im Jahr 1988 von Düppenweiler nach Alt-Saarbrücken zog. Erst jetzt, zu Beginn der 1990er Jahre, als die Kinder außer Haus und der Haushalt kleiner war, begann Lisbeth Bauer auch wieder selbst zu zeichnen und zu malen.

Und schon schnell fand sie zu einem ganz eigenen, unverkennbaren Stil. Im Gegensatz zur konkreten, geometrischen, vom Licht beeinflussten Kunst ihres Mannes sind die Werke von Lisbeth Bauer bewegte, figürlich inspirierte Bilder mit fließenden Linien in natürlichen Farben.

Neben einigen Gruppenausstellungen zeigte sie diese Gemälde zu Beginn der 2000er Jahre in der Fellenbergmühle in Merzig, im Museum St. Wendel und auch in Lebach. Gerade die Ausstellungen in Lebach waren ihr wichtig, denn der Erlös ihrer Werke ging an die Kinderhilfe Chillán.

Als ihr Mann schließlich vor wenigen Jahren erkrankte und im letzten Jahr starb, wurde die Kunst für Lisbeth Bauer eine ganz wichtige Stütze. Nun nahm die Kunst den Platz in ihrem Leben ein, der ihr vorher nicht eingeräumt wurde. „Seither habe ich viel gemalt. Die Kunst ist eine Therapie für mich“.

Und ihre Werke sprechen für sich. In ihren Kunstwerken wachsen Strukturen, die an das Werden und Vergehen von natürlichen Stoffen erinnern. Dabei trägt Lisbeth Bauer den Untergrund mit einer zarten Lasur in erdigen Farben auf, die dynamischen und energievollen Linien werden dagegen mit Pastellkreide meist in Schwarz-, Weiß- oder Brauntönen kraftvoll aufgetragen. Die Figur ist zu einem bewegten Kürzel geworden, die nur noch aus einer nervösen Linie besteht. Und diese figurative Linie steigt auf, bricht ab, fällt, tanzt, kulminiert, vermehrt sich und wird, durch Farbe überlagert, fast wieder unsichtbar.

Wer sich diese Gemälde, die wie das skizzenhafte Bilderbuch eines Lebens wirken, anschauen möchte, hat dazu ab dem 22. Mai eine Gelegenheit. Denn dann wird in der „Galerie In der Alten Lateinschule“ in Illingen eine Doppelausstellung des Ehepaars Bauer eröffnet. Dabei werden die vom Licht inspirierten Kunstwerke Werner Bauers durch die bewegten, erdfarbenen Gemälde von Lisbeth Bauer ergänzt werden, sich die Arbeiten des Paars zu einem Ganzen formen. Genauso, wie es ihr Leben lang war.