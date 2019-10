Top-Konzert in Limbach : Chor lädt Top-Sänger zum Konzert nach Limbach ein

Das Ensemble Voces8 gastiert am 13. Oktober in Limbach. . Foto: Kirchenchor Cäcilia

Limbach 190 Jahre jung wird man nicht alle Tage. Und ein Chor, der auf eine so reiche Geschichte zurückblicken kann, ist schon ’was Besonderes. Tatsächlich gibt es den Kirchenchor Cäcilia Limbach schon seit 190 Jahren.

Damals regierten noch Könige, in Bayern der erste Ludwig, in Preußen bereits der dritte Friedrich-Wilhelm. Zum Jubiläum beschert der Kirchenchor Cäcilia nun sich und uns ein echtes Sangesvergnügen, hat dazu ein Weltklasse-Ensemble für ein Konzert am 13. Oktober in Limbach verpflichtet. Voces8 zählt zu den erlesenen a-cappella-Formationen mit einem Repertoire von der Renaissance bis hin zu Auftragskompositionen für die acht Briten. Nach Cantus Cölln und amarcord ist das übrigens schon das dritte Spitzen-Ensemble, das in der Pfarrkirche St. Willibrord gastiert. Den Erlös des Konzertes wird der Chor zweckgebunden für den Erhalt der Alten Kirche spenden.