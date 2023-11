Freitagabend im Kino Achteinhalb Legendäre Trashgurke „Lifeforce“

Um Vampire aus dem All geht es, die sich hinter dem Halleyschen Kometen verstecken, in einem Raumschiff, das ein wenig so aussieht wie ein zusammengeklappter Regenschirm. Angeführt von einer ebenso attraktiven wie oft barbusigen Anführerin (Mathilday May), wollen sie den Erdbewohnern nicht das Blut aussaugen, sondern die titelgebende „Lifeforce“. Die Folge: London versinkt im Chaos von Vampirzombies beziehungsweise Zombievampiren. Und meist britische Mimen wie Peter Firth, Patrick Stewart und Frank Finlay deklamieren wunderbar verquaste Dialoge so bierernst, als wäre es Shakespeare – gut, dass der Film im Original mit Untertiteln läuft. Bei all diesem filmischen Wahnsinn entwickelt der Film einen ganz eigenen, merkwürdigen, sehr sympathischen Charme.