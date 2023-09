Liedermacher Konstantin Wecker im Interview „Als junger Mann war ich ein gnadenloser Macho – in meinem Liedern Gott sei Dank nie!“

WECKER: Ich selbst hätte dann wohl mit meinem Rücken Probleme (lacht). Es wäre rein orthopädisch für mich ein Problem. Aber ich unterstütze die wirklich. Gerade jetzt in Bayern werden sehr viele von der Letzten Generation präventiv verhaftet! Das ist eine Katastrophe, finde ich. Und wer ist denn der wirklich Schuldige am Klimadesaster? Es ist der Kapitalismus, es sind die Superreichen, es sind die Konzerne! Ich habe mal vor ein paar Jahren einen wütenden Brandbrief an Herrn Lindner geschrieben, der gemeint hat, die Kinder sollten doch in die Schule gehen und sich nicht ums Klima kümmern. Wir alten Säcke haben Mitschuld, dass das Klima in eine solche Katastrophe kommen wird, dass vielleicht in den nächsten 50 Jahren unsere Kinder und unsere Enkel nicht mehr atmen können.