15. bis 24. September Was bietet die Waderner Buchwoche?

Jubiläum bei der Waderner Buchwoche – sie feiert ab diesem Freitag ihre 20. Ausgabe. Mit der Lesung einer guten Bekannten beginnt sie in der Bücherhütte Wadern, wo die Autorin und Schauspielerin Isabella Archan (unter anderem am Saarländischen Staatstheater) schön öfter zu Gast war. Am Freitag liest sie ab 20 Uhr in der Bücherhütte aus einem Roman, den sie unter dem Namen Jette Jacobsen geschrieben hat: „Das Glück ist nur eine Insel entfernt“, über eine gestresste Städterin, die auf Amrum entspannen will. Die Bücherhütte verspricht „viel Herz“.