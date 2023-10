Lesung in Saarbrücken Neues Buch von Saarbrücker Medizinerin: „Man darf glücklich sein, auch wenn andere gerade leiden“

21 Gramm? So viel (oder wenig) wiegt die Seele? Das zumindest hat der Mediziner Duncan MacDougall 1902 behauptet, nachdem er Menschen kurz vor und kurz nach ihrem Tod gewogen hatte. Dieser längst widerlegte Medizin-Mythos hält sich teilweise bis heute, auch wenn er „eher auf der Ungenauigkeit der Messmethode beruhte“ – das schreiben Tanja Michael und Corinna Hartmann in ihrem Buch, das diesem schwer fassbaren (und unwiegbaren) Thema auf den Grund gehen will: „55 Fragen an die Seele. Wie sie tickt und was ihr Halt gibt.“ Prof. Dr. Michael, in Oxford promoviert, in Basel habilitiert, leitet den Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität des Saarlandes; Hartmann ist Wissenschaftsautorin und erhielt 2020 den „Deutschen Journalistenpreis Neurologie“.