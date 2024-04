Lesung des Bestsellerautors Robert Menasse Europas Chance in der „Welt von morgen“

Hier sieht Menasse erheblichen Reformbedarf, was er an diversen Beispielen verdeutlichte. Frieden und Gemeinwohl bedürften eines stabilen Krisenmanagements, betonte er: „Bedrohungen sind längst transnational. 2016 war ein Kindergeburtstag angesichts dessen, was uns an Klimaflüchtlingen droht.“ Mit nationalen Lösungen werde man solcher Herausforderungen nicht Herr – Ressentiments, Wut und Hass würden nur gesteigert, vieles werde unwiderruflich zerstört. Kopfschüttelnd beobachtet Menasse, dass die „Renationalisierung des europäischen Bewusstseins“ mit einem Anstieg an Nationalliteratur einhergehe. Heimat dagegen existiere weiter, selbst wenn sie in größeren Zusammenhängen gedacht werde.