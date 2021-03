SZ-Leser enthüllen ihre Favoriten : Diese Filmzitate lieben saarländische Kinofans am meisten

Homburg/Dillingen Von „Harry & Sally“ bis „Star Wars“: Diese Filmzitate würden saarländische Kinofans am liebsten auf Rhein- oder Moselfränkisch synchronisieren lassen.

- „Ich hätt geere es allerselwe wie die do driwwe!“

Wir erinnern uns an eine orgastische Meg Ryan und einen baffen Billy Crystal beim Salatessen im Restaurant – und die probierfreudige Dame vom Nachbartisch: „Ich will genau das, was sie hatte!“ aus „Harry & Sally“ von 1989.