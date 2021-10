Homestory bei der Saarbrücker Modedesignerin : Laura Theiss über Luxus, Theaterkantine – nur über ihre Ehe will sie nicht sprechen

In ihrem Homburger Wohnahus hat Laura Theiss ihr Mode-Atelier. Foto: Oliver Dietze

Homburg Laura Theiss (44) hat sich als Kostümbildnerin und Modedesignerin einen Namen gemacht und kämpft doch immer wieder gegen Klischees. Nicht nur, weil sie fürs Stricken wirbt. Es geht dabei auch um ihren Mann.

Man könnte sie fast übersehen, diese zierliche Person mit dem nahezu unsichtbaren Make-Up und der unspektakulären Langhaar-Frisur, die beim Schlussapplaus im Saarbrücker Theater fast ein wenig schüchtern wirkt. Und dann vergisst man sie nicht mehr. Nicht nur, weil sich ihre Tänzer-Kostüme als textile Kunstwerke ins Gedächtnis brennen. Vier Mal hat Theiss bereits für das Saarländische Ballett gearbeitet, immer erstklassig. Nein, man hat dann womöglich doch ihr Outfit bemerkt: ein Kleid aus Spitze, das sich anschmiegt wie ein Stretch-Netz und dessen Volants-Saum Laufsteg-tauglich schwingt. Das ist sie also, die Laura Theiss-Mode: verspielt-romantisch, feminin, sexy. Letzteres hört Theiss nicht ganz so gern: „Ich mache meine Kleider für postfeministische Frauen, die sich nicht verkleiden. Sie wollen nobody‘s doll sein“ – keine Puppe, für niemanden. Theiss behauptet gar, ihre One-Size-Kleider stünden auch Frauen, „die etwas mehr haben“. Oha.

Wir treffen uns in ihrem Atelier in Homburg, in einem wohl geordneten Reich der Sinne. Schwere Garnrollen in extravaganten Farben stehen in den Regalen, Zeichnungen und Fotos überfluten den Arbeitstisch, hinter einer Riesen-Spiegelwand finden sich die Pullover und Strickjacken, die recht folkloristisch anmuten und die man streichelt wie Pelz. So also kann sich moderne „Knit Wear“ anfühlen, die alles vergessen lässt, was man mit kratzigen Oma-Trude-Socken verbindet. Am verblüffendsten allerdings sind die seidigen Kleider, die Theiss in ihrer Heimat Litauen von Hand stricken und häkeln lässt – aus Baumwolle. Von fünf Frauen, meist Rentnerinnen, die, während sie für Laura Theiss Fashion arbeiten, Enkelkinder betreuen. „Manchmal riechen die Kleider nach Essen oder ich finde Katzenhaare darauf“, erzählt Theiss.

Die Kleider entstehen nach traditionellen Tischdecken-Mustern, die Theiss aus ihrer Kindheit kennt. „Unser Haus war von oben bis unten zugestrickt und zugehäkelt“, sagt sie. Bereits als Kind schnappte sie sich für ihre Prinzessinnen-Spiele die Handarbeiten ihrer Verwandtschaft und drapierte sie mit Gürteln zu Roben. Heute noch beginnt jedes neue Kleid mit von ihr selbst gehäkelten kleinen Muster-Lappen, die sie über- und aneinander legt, an einer Puppe ausprobiert. Ein Kompositionsakt, der viel darüber aussagt, was Theiss antreibt: schöpferische Energie.

Sie unterhält seit 2010 ein eigenes Modelabel, hat es neben Allude oder Missoni in einem Buch unter die 40 wichtigsten Strickmode-Designer geschafft, präsentiert sich auf internationalen Modemessen, beliefert Edel-Boutiquen, etwa Zoe in Saarbrücken, verkauft online. Und Theiss expandiert auch in andere Felder: Für das berühmte Kaufhaus „Harrods“ in London entwarf sie eine Weihnachtsschmuck-Kollektion, für ein arabisches Hotel eine Lampe aus 1500 gestrickten Metallgarn-Einzelteilen.

„Egal, wie erfolgreich man ist, man bleibt doch die Frau von“ – irgendwann gerät das Gespräch mit Laura Theiss zwangsläufig an diesen Punkt. Dann spürt man nicht nur Dünnhäutigkeit, sondern ahnt die Konsequenz, mit der Theiss ihr Selbstbewusstsein trainiert hat, an der Seite eines immens erfolgreichen und immens wohlhabenden Unternehmers. Seit 13 Jahren ist sie mit Professor Peter Theiss, dem Chef von Naturwaren Theiss in Homburg, verheiratet. „Ich bin ein lebendes Klischee“, sagt sie und weiß um das Getuschel hinter ihrem Rücken: Litauerin, blond, hübsch, hat sich einen reichen deutschen Mann geangelt, einen der mehr als dreißig Jahre älter ist als sie. Warum arbeitet sie überhaupt, ist das Modemachen nicht doch nur ein vom Mann finanziertes Hobby? Nach dieser Logik, meint Laura Theiss, müsste doch fast jede verheiratete erwerbstätige Frau zuhause bleiben, „wenn der Kühlschrank voll ist“. Aber es gehe eben nicht nur ums Geldverdienen, sondern um „Bestätigung, eine eigene Welt“. Ihr Mann wisse eine Frau auf Augenhöhe zu schätzen, sagt sie: „Ich hatte sehr viel Glück.“ Was sie am meisten verabscheut, verriet Theiss in einem Fragebogen des Magazins „Forum“: Klischeedenken.

Vor 20 Jahren lernten sie sich kennen, führten, weil sie in London studierte, lange eine Beziehung auf Distanz, vor zehn Jahren kam der gemeinsame Sohn auf die Welt. Theiss ist eine „Working Mum“, deren Mutter im Haushalt lebt und viel Entlastung schafft für die Tochter, die sich als „Workaholic“ bezeichnet. Gerade laufen Vorbereitungen für die erste Fashionshow in den USA , dort stellt Theiss in Los Angeles ihre „Summer Collection 2022“ vor. „Das könnte mein Markt werden“, meint sie. Laue Sommernächte, heiße Strandparties – für sie selbst ist all das kein Thema, wie sie versichert. Statt „Celebrities“ hat sie regionale Künstler in ihrem Freundeskreis, Homburg empfindet sie nicht als Provinz, sondern als „kleine Kurstadt“.

Wer mit ihr über Privates sprechen will, trifft auf eine beachtiche Abwehrkraft. Trotzdem wirkt Theiss nie unfreundlich. Sie möchte nun mal nicht über ihren Mann sprechen oder ihre Ehe. Nicht, weil sie medienscheu wäre, Klappern gehört zu ihrem extrovertierten Beruf. Theiss geht es um Professionalität. Sie agiert als öffentliche Person, als Geschäftsfrau und Bühnen-Künstlerin. In Interviews wiederholen sich denn auch Formulierungen: Wie wichtig es ihr ist, Grenzen zu überschreiten und das eigene Können zu optimieren, oder dass Mode mehr ist „als den Körper zu verhüllen“. Gern berichtet sie auch über ihren Werdegang. Wie sie sich in ihrer litauischen Juristen-Familie, die sie zunächst zu einem Studium der Betriebswirtschaft drängte, durchsetzen musste. Wie knallhart die Schule war, durch die sie im Londoner St. Martins College durch musste, wo berühmte Designer wie Stella Mccartney oder Alexander Mc Queen ausgebildet wurden und das lernten, was auch Theiss verinnerlicht hat: Es gibt keine Grenzen, geht nicht, gibt’s nicht. Und: Das Beste ist nie genug genug.

Nach Glamour klingt das nicht. Natürlich fährt Laura Theiss bei wichtigen Terminen schon mal mit Fahrer vor, auch steht ein Porsche Macan in der Homburger Einfahrt. Doch nicht nur, wenn sie zu Edeka einkaufen geht, lässt sie die Rolex zuhause. Statt sündhaft teure Klamotten zu kaufen, tauscht sie lieber Stücke mit Kollegen. „Die Zeit, in der ich hochnäsig war, liegt lange vor der mit meinem Mann“, sagt Theiss und hält mit Nachdruck fest: „Ich bin kein Luxusweib.“

Und ja, man ist sehr versucht, das zu glauben, so natürlich wirkt diese Frau. Auch das Haus, in dem die Familie lebt, ist keineswegs das größte, auffälligste, protzigste im Homburger Top-Viertel. „Wir sind nicht die reichen Leute, die ihr Geld als Kunst an die Wände hängen“, sagt Theiss. Dass man die Alarmanlage nicht sieht, mag der eigentliche Luxus dieser unaufwändig-entspannten Lebensart sein.

Derzeit verbringt Theiss nicht selten ganze Tage im Theater, schwärmt von der Arbeitsatmosphäre und von der Kantine dort und freut sich über die Verblüffung, die die Schilderung ihres „einfachen“ Lebens auslöst: „Ich bin eben annerschda“, sagt sie auf saarländisch mit litauischem Akzent.