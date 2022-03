Wann und wie werden Kulturthemen bei Wahlen entscheidend? : „Es wäre schade, wenn wir Kultur zum Wahlkampfthema machten“

Professor Dirk van den Boom verfolgt den hiesigen Kulturbetreib nicht nur aus der Perspektive des Politik-Experten. Er ist auch Schriftsteller. Foto: van den Boom

Interview Saarbrücken Das Kulturthema spielt in Wahlkampf-Strategien kaum eine Rolle. Das hat gute Gründe, sagt der Parteien-Experte Professor Dirk van den Boom – und findet es sogar gut.

Er ist Kulturschaffender und Kulturpolitik-Analytiker in einer Person: Professor Dirk van den Boom. Der Politologe und Science-Fiction-Autor lebt in Saarbrücken. Er analysiert, warum die Kultur bei Wahlentscheidungen kaum eine Rolle spielt.

Während der Corona-Krise war das Thema Kultur sehr präsent, es herrschte die Rhetorik: Kultur ist systemrelevant, Kultur ist ein Lebensmittel, auch hier im Saarland. Doch jetzt taucht der Begriff Kultur kaum je im Wahlkampf auf. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?

BOOM Zu Beginn der Coronakrise war keine Rede von Kultur! Das kam erst später hoch, als man merkte, dass die ersten Hilfs-Programme so gestrickt waren, dass nicht-institutionell gebundene Künstler durchs Netz fielen. Das löste entsprechende Kampagnen in den sozialen Medien aus, die den Vorteil hatten, dass sie zentral organisiert werden konnten, meist von Berufsorganisationen. Die Politik hat die Programme dann ein bisschen angepasst. In dem Moment, wo das so war, das heißt, als Politiker von sich sagen konnten, ich habe jetzt reagiert auf das Problem, da war das Thema Kultur interessant. Doch es verpuffte auch wieder, weil die Interessen großer Theater und etwa von freischaffenden Autoren viel zu heterogen sind. Auch die Solidarität untereinander, die funktionierte nicht immer, das muss man auch mal kritisch anfügen. Bei Beobachtung der Themenlage war dann für einen wahlkämpfenden Politiker klar, damit kann ich dem Konkurrenten die Wurst nicht vom Teller ziehen. Da reichen Lippenbekenntnisse.

Wenn überhaupt was gesagt wird... Matthias Jung, der Leiter der Forschungsgruppe Wahlen, hat aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung heraus gesagt, die Kultur sei eine Elite-Angelegenheit, sie spiele im Wahlkampf keine Rolle. Wie sehen Sie das?

BOOM Dazu müssen wir vielleicht erst mal definieren, was versteht Herr Jung unter Kultur? Ich vermute, das, was unter E-Kultur fällt. Aber wir haben auch populäre Kultur. Potenziell ist Kultur ein Multiplikator. Denn wenn ein Wolfgang Niedecken von BAP sich im Wahlkampf für die SPD engagiert oder ein Sky Dumont sich für die FDP, dann hat das natürlich eine Bedeutung. Kultur spielt immer dann eine Rolle, wenn Politiker und Politikerinnen sich mit Prominenten ablichten lassen können und dadurch ein wenig Ruhm abbekommen. Für die öffentliche Wahrnehmung genügt, dass eine Verbindung geschlossen ist.

Nach meiner Beobachtung ist das im saarländischen Wahlkampf nicht so. Generell zeigen sich Landespolitiker eher selten mit Künstlern.

BOOM Das Saarland ist ein sehr kleiner politischer Raum, die Wahlbevölkerung entspricht der einer mittleren Großstadt, damit korrespondiert die Kulturszene. Das Fundament, das für einen wahlkämpfenden Politiker genutzt werden kann, um seine Nachrichten rüberzubringen, ist einfach schmäler. Da werden die Schwerpunkte im Politischen anders gesetzt.

Und kulturelle Fragen fallen hinten runter?

BOOM Das größte Problem, das wir haben im Kulturbereich, ist eine sehr schwache Selbstorganisation. Wenn Sie sich anschauen, welche Proklamationen etwa von der Gewerkschaft der Autoren, dem VS, kommen, wie gering die Meinungsmacht ist. Das Gleiche haben wir bei den Musikerinnen und Musikern oder im Bereich der freien Theater. Da ist die Lobby nicht da oder sie ist nicht organisiert, und in dem Moment, wo sie nicht organisiert ist, ist sie nicht sprechfähig. In dem Moment, wo sie nicht sprechfähig ist, ist sie nicht durchsetzungsfähig, und deshalb ist all das für politische Entscheidungsträger eher von randständiger Bedeutung.

Sehen Sie auch, dass es im Saarland kaum noch bekannte Gesichter gibt, die in den Parteien für das Thema Kultur stehen?

BOOM Marisa Winter sollte im Team von Tobias Hans (CDU) ja eigentlich so eine Rolle spielen und kann sie jetzt nicht erfüllen, weil man vorher nicht geschaut hat, wen man da überhaupt beruft, das ist also ein negatives Beispiel. Positivbeispiele, da gebe ich Ihnen völlig Recht, sind mager. Und um einer weiteren Frage gleich vorwegzugreifen, wenn ich mir die Landtagswahlprogramme der großen Parteien im Bereich Kultur anschaue, dann ist das alles nicht besonders ausführlich. Selbst bei einer Partei wie der FDP ist das so, die ja nicht zu Unrecht darauf hinweist, dass eine aktive kulturelle Landschaft ein Investitionsfaktor ist, gerade, wenn Leute von außen ins Saarland kommen sollen. Selbst wenn ich als Partei also sagen könnte, okay, wir nehmen Kultur als Wirtschaftsfaktor wichtig, findet sich im Wahlkampf davon nicht so wahnsinnig viel, und das, was im Programm steht, verbleibt auf einem sehr allgemeinen Niveau.

Als Kulturschaffender bedauern Sie das sicher, die Frage ist aber, ob das auch der Wähler tut. Oder zuckt der mit den Schultern und bestätigt die Parteien darin, dass man auf Kultur im Saarland gar keinen großen Wert legen muss?

BOOM Wenn Sie einen Wahlkampf planen, dann läuft das bei allen größeren Parteien so, dass sie normalerweise vorher die Umfrage-Institute los schicken, um herauszufinden, was sind eigentlich die wichtigen Themen. So kommt dann ein Ranking heraus, das bestimmt, welche Themen im Wahlkampf in den Vordergrund gerückt werden. Man stellt dann fest, dass Kulturthemen nur diejenigen interessieren, die sich als Konsumenten oder als Produzenten involviert fühlen. Doch die sind als potenzielle Wählergruppe nicht so wahnsinnig dominant, vor allem aber sind sie politisch durchaus unterschiedlichen Lagern zuzuordnen. Das heißt, man kann nicht mit einer speziellen kulturpolitischen Forderung jemanden, der einer anderen Partei zugeneigt ist, plötzlich für die eigene gewinnen. Da sagt ein CDU-Wähler womöglich, okay, die SPD-Kultur-Forderung ist zwar richtig, aber meine Partei sagt zu anderen Themen Sachen, die sind viel wichtiger, und deswegen bleibe ich bei der CDU. Das heißt, man kann die Leute nicht rausbrechen aus politischen Neigungen über das Thema Kultur. Im Wahlkampf setzt man Themen an, wo den Leuten der Schuh drückt, wo sie persönlich involviert sind, und wo das allgemeine Verständnis für bestimmte Forderungen groß ist. In der Kultur herrscht hingegen viel Diversität.

Das stützt die These, dass Kultur als Wahlkampf entscheidendes Thema nicht taugt?

BOOM Richtig. Kultur befriedigt in ihrer Vielfalt ganz verschiedene Bedürfnisse. Nehmen wir die Frage, wie wird im Saarland künftig die Förderung von Festivals finanziert, die Debatte um „Colors of Pop“ und „Resonanzen“. Da haben die Leute, die nur Jazz hören, gesagt, um Gottes Willen, warum wird jetzt Pop gefördert? Die Jazz-Musiker fanden es gar nicht gut, dass sie Konkurrenz hatten und sich um denselben Fördertopf streiten mussten. Sie lehnten es ab, dass Popstars staatlich finanziert wurden. Das hat innerhalb der Szene durchaus polarisiert. Es gibt also schon Themen, bei denen es konträre Argumente gibt. Die Debatten werden aber eher medial und akademisch geführt, die Bürger sehen das entspannter, sie gehen in Jazzkonzerte und hören sich die Top-Ten an, und ob das eine oder das andere im Einzelnen gefördert wird, lässt sie relativ kalt.

Es gab aber durchaus so einen Fall, nämlich die Wahl von Sabine Dengel zur Kulturdezernentin in Saarbrücken, das wurde zu einem Politikum, es hätte fast die Stadtrats-Koalition gespalten.

BOOM Das wurde zu einem Politikum – aber nicht, weil es um das Thema Kultur ging, es ging um Klientelpolitik, um die Ernennung einer Person (gemeint ist Torsten Reif von den Grünen, Anm. d. Red.), die erwiesenermaßen keinerlei Bezug zu kulturellen Fragen hatte. Es wurde relativ deutlich, dass eine Fraktion jemanden eine schöne Versorgungsstelle geben wollte. Beim Streit um diesen Posten wurde auch manche offene Rechnung zwischen Stadtratsmitgliedern beglichen. Was ich sagen will: Das Thema Kultur wurde instrumentalisiert, das eigentliche Thema war ein interner Machtkampf. Es herrschten unterschiedliche Auffassungen davon, wie man politische Positionen besetzt. Das war zufällig eine Position im kulturellen Bereich, und deswegen wurde es ein Kulturthema, hat aber mit Kultur wenig zu tun. Es ging um Personalpolitik, darum, wie man seine politische Klientel versorgt.

Sehen Sie Nachteile darin, dass die Kultur im Wahlkampf eine so untergeordnete Rolle spielt?

Spaltete die Musikerszen im Saarland: Das Festival Resonanzen. Der Kulturbürger und Wähler sieht die Sache entspannter. Foto: Resonanzen Festival