Filmwerkstatt des Saarländischen Filmbüros Gewitzt gegen Corona angefilmt – mit „Quickies“

Dass man die eigene Lebenspartnerin oder den Lebenspartner je nach Situation manchmal nicht wiedererkennt, ist ja nichts Neues. Aber was, wenn sie oder er tatsächlich zu einer anderen Person werden? So wie im Kurzfilm „Mutatiounen“. Da hustet sich ein Mann abends in den Schlaf und erwacht am nächsten Morgen als buchstäblich neuer Mensch: jünger, beleibter, eine ganz andere Person – was auch ein Arzt nach längerem Hinschauen der ratlosen Ehefrau bescheinigt. Kein Trost für sie: Sie scheint nicht die einzige zu sein mit einem ganz neuen Partner. Und so wird ein Abendessen mit Freunden zu einer merkwürdigen Angelegenheit.