Filmfestival Max Ophüls Preis : Soziale Medien und die Kirschtorte im Hundenapf

Wo ist der Wolf? Liliane Amuat als Schäferin im Kurzfilm „Queen“ von Samuel Perriard. Foto: LoopingFilm

Saarbrücken Ophüls: Empfehlungen aus dem Kurzfilmwettbewerb – die Filme kann man sich noch bis zum 5. Februar online anschauen.

Sie sind die Regisseurinnen und Regisseure von morgen. Sie haben beim Festival ihre ersten Arbeiten gezeigt – sozusagen ihre Visitenkarten. 20 Werke standen in diesem Jahr im Kurzfilmwettbewerb, 18 von ihnen kann man sich im Streaming-Angebot des Festivals noch bis zum 5. Februar anschauen. Wir haben aus dieser kleinen Wundertüte einige Favoriten herausgefischt.

Einige junge Filmemacherinnen und Filmemacher beschäftigen sich kritisch und durchaus eigenwillig mit dem Themenkomplex Internet/Soziale Medien. „Vic“ von Luis Schubert (Deutschland, 13 Min.) erzählt von der jungen Influencerin Vic (Luise Emilie Tschersich). An ihrem Geburtstag taucht ein Pornovideo von ihr auf – und prompt folgt ein Shitstorm. Vic postet „Deepfake“, und die Reaktionen darauf überschlagen sich. Schubert hat die Geschichte um Wahrheit, Lüge und Glaubwürdigkeit im Netz visuell rasant inszeniert, wir blicken auf Vics Laptop-Monitor, wo zig Fenster geöffnet sind, Nachrichten aufploppen, Video-Calls eingehen – schnell, bunt und mit toller Musik. Ein starkes Teil.

Man kennt das: Mutti oder Vati filmt Tochter oder Sohn mit dem Handy, zum Beispiel bei einer Feier, und postet das eigentlich höchst Private an Verwandte, Freunde und Bekannte. Ohne mögliche Folgen zu bedenken. So auch in „Nellys Story“ von Jons Steinacker (Österreich, 19 Min.). Nelly wird neun, das Zimmer ist geschmückt, eine Torte ist da, nur der Vater nicht. Ihre Mutter will ein Video von ihr drehen, Nelly hat keine Lust dazu. „Ich will das Video drehen, ich habe heute Geburtstag.“ Die Mutter willigt ein. Mit ungeahnten Folgen. Nelly lockt ihre Mutter aus dem Haus und sperrt sie aus. Schlüsseldienst, Polizei und Feuerwehr rücken an – und im Netz geht’s rund…

Auch im Leben von Christie (Katja Lechtaler) und ihrem Mann Frank (Armin Stockerer) ist das Chaos ausgebrochen. Denn Frank rebelliert. Hat sich in ein schwarzes Hundekostüm gezwängt, rennt auf allen vieren durch die schicke Wohnung und bellt. Und jetzt steht Christies Geburtstag vor der Tür. „Franky“ von Catharina Lott (Deutschland, 12 Min.) ist ein etwas anderer Familienfilm, mutig und originell. Es gibt Schwarzwälderkirschtorte im Hundenapf, und auf der Terrasse regnet es Tennisbälle.

Von einer intakten, harmonischen Familie erzählt Mariella Santibánez in „Neuanfang“ (Deutschland, 16 Min.). Der Chilene Luis Espinosa (Nils Rovira-Muñoz) hat nach dem Putsch in Chile 1973 in der DDR eine neue Heimat gefunden, fühlt sich mit seiner deutschen Frau (Eugénie Anselin) und dem Töchterchen hier wohl, arbeitet als Wissenschaftler. Jetzt schreiben wir das Jahr 1988. „Ende der Militärdiktatur in Chile. In der DDR lebende Chilenen werden aufgefordert, sich zu melden“, schreibt die Tageszeitung. Dann geht es ganz schnell: „Herr Espinosa, sie sind ja nun kein Flüchtling mehr, sondern ein Staatsbürger aus dem kapitalistischen Ausland. Ich darf sie hier nicht länger beschäftigen“, erklärt ihm sein Chef. Luis steht ganz plötzlich vor einer schwierigen Entscheidung. Eine schön erzählte, nachdenklich machende Geschichte.

Noch viel weiter zurück in die Vergangenheit führt „Stray Flower“ von Nandi Nastasja (Namibia/Deutschland, 15 Min.). 1904 schlägt die deutsche Kolonialmacht in Südwestafrika den Aufstand der Herero und Nama nieder. Hinavandu (Tjiurimo Kandjii), eine junge Herero, kann sich vor dem Krieg in einem Aufnahmelager in Sicherheit bringen. Nach dem Ende der Kämpfe warten die Flüchtlinge darauf, dass sie zurück in ihre Dörfer gebracht werden. Aber Hinavandu ist misstrauisch. „Stray Flower“ zeigt ein ganz dunkles Kapitel deutscher Geschichte in stimmungsvollen, flirrenden Bildern, mit prächtiger Musik und einer faszinierenden Hauptdarstellerin – ein anrührendes, tieftrauriges Kinowerk.

Stimmungsvoll ist auch „Queen“ von Samuel Parriard (Schweiz, 9 Min.). Ohne Dialoge, mit meist düsteren, atmosphärisch starken Bildern und fesselnder Musik erzählt er eine archaische Geschichte von einer jungen Schäferin, die mit ihrer Herde und einem Hund in den einsamen Schweizer Bergen lebt. Genau dort ist auch ein Wolf unterwegs und sucht nach Nahrung. Und so bleibt es nicht aus, dass sich Mensch und Tier eines Tages in die Augen schauen…

Wo ist der Wolf? Liliane Amuat als Schäferin im Film „Queen“ von Samuel Perriard Foto: LoopingFilm