Filmfestival Max Ophüls Preis Kurzfilm „Am Ende sind wir alle Gesang“: Ein Ort, wo Unterschiede willkommen sind

Das Hallenbad als Mikrokosmos: Im herzerwärmenden Kurzfilm „Am Ende sind wir alle Gesang“ begegnen wir drei Frauen, die ganz Unterschiedliches im Sinn haben: Schwimmenlernen, Geschwindigkeit und einen Sprung vom Zehn-Meter-Turm – filmisch begleitet von wundersamem Chorgesang. Regisseurin des 13-minütigen Films ist Katharine Schnekenbühl, die das Drehbuch zusammen mit Natalie Zeidler geschrieben hat. Gedreht wurde in der Olympiahalle in München, die „von Anfang an Ausgangspunkt für unseren Film war“, wie Schnekenbühl sagt. Ist das Bad eine Art „Gleichmacher“, weil einem im Badeanzug Milieu, sozialer Status und Ähnliches nicht angesehen wird? „Das Schwimmbad ist ein fast schon utopischer Ort, an dem sich ganz verschiedene Menschen beiläufig, freiwillig und verletzlich begegnen können. Weniger weil die Unterschiede verschwinden, sondern weil sie alle willkommen sind.“