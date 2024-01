“Glasisch Karl“ in „Heimat“, Bassist bei „Captain Sperrmüll“ Saarländischer Schauspieler und Musiker Kurt Wagner gestorben

Geplant war es ganz anders. Eigentlich sollte Kurt Wagner nur eine Nebenfigur spielen, mit wenigen Drehtagen – doch daraus wurde eine tragende Rolle in einem Stück deutscher Fernsehgeschichte: In „Heimat“ spielte Wagner den „Glasisch Karl“, ein Dorf-Original (mit richtigem Namen Karl Schirmer), eine Art filmischer Conferencier, der in moselfränkischem Platt durch die Handlung führt. Anfangs spielte Wagner einen 19-jährigen „Glasisch Karl“, am Ende einen 82-Jährigen, mit künstlichen Falten und angeklebtem Bart. Am 28. Dezember ist Kurt Wagner im Alter von 70 Jahren gestorben