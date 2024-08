Neue Ausstellung beim Kunstverein Sulzbach „Die Landschaft der Malerei“: Manuel Frattini im Kunstverein Sulzbach

„Die Landschaft der Malerei“ heißt eine Ausstellung, die am Sonntag, 1. September, beim Kunstverein Sulzbach eröffnet wird. Der Maler Manuel Frattini zeigt in einer installativen Werkschau Malereien auf Leinwand und Papier, die in ihrer ausdrucksstarken Farbigkeit und Gestik, die „Substanz der Malerei“ zum Thema haben. Manuel Frattini wurde in Offenburg geboren und hat in Freiburg an der Hochschule für Grafik-Design & Bildende Künste und an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe studiert. Er interessiert sich schon seit langem für eine Malerei, die mit dem Pinsel eine direkte Spur auf dem Malgrund hinterlässt. Diese Spur macht eine Bewegung sichtbar, die etwas über den Moment aussagt, in dem sie stattfindet. Für Frattini ist diese Gegenwärtigkeit zentral. Jedes seiner Bilder ist eine Vergegenständlichung des Sehens im Akt des Malens.