Verleihung in Saarbrücken : Doppelte Freude über den Kunstpreis des Saarlandes

Die Kunstpreise des Saarlandes gingen für 2020 an die Fotografin Ingeborg Knigge (links) und für 2022 an die Musikerin Nicole Johänntgen (Mitte). Rechts im Bild Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). Foto: Jennifer Weyland

Saarbrücken Am Donnerstag wurden gleich zwei Frauen mit dem Kunstpreis des Saarlandes ausgezeichnet. Künstlerin Ingeborg Knigge erhielt nachträglich den Preis für das Jahr 2020. Saxophonistin Nicole Johänntgen freute sich über den Preis für 2022.

Von Sebastian Dingler

Alle zwei Jahre wird der Kunstpreis des Saarlandes vom Ministerium für Bildung und Kultur vergeben. Preisträger waren unter anderem Gustav Regler (1960), Ludwig Harig (1966), Theo Brandmüller (1986) oder Alfred Gulden (1994). Jetzt wurde die hauptsächlich von Männern dominierte Reihe um zwei Frauen erweitert. Da wegen Corona im Jahr 2020 keine Jurysitzungen möglich waren, wurde erst 2021 über die Preisträgerin Ingeborg Knigge entschieden.

Am Donnerstag wurde die Fotografin zusammen mit der Preisträgerin von 2022, Nicole Johänntgen, von Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) geehrt. Die Veranstaltung fand im vom Abriss bedrohten Pingusson-Bau, dem ehemaligen Sitz des Kultusministeriums statt. Streichert-Clivot sagte dazu, wohl in Anspielung auf das abgerissene Dorf Lützerath: „Ich sage immer etwas scherzhaft, aber doch mit einem ernsten Hintergrund: Wir besetzen dieses Gebäude so lange, bis klar ist, wie es weiter genutzt werden kann.“ Leider besaß der „lange Schlauch“ der Aula des Pingusson-Gebäudes seine tontechnischen Tücken: In den letzten Reihen waren die Worte der Ministerin und des Knigge-Laudators Roland Augustin nur schwer zu vernehmen.

So viel kam dennoch an: „‚Ich finde es fantastisch, mit welchem Blick Sie den Alltag von uns allen noch mal auf eine andere Ebene bringen. Viele Ihrer Bilder haben mich an Selbstverständlichkeiten erinnert, an denen man tagtäglich vorbeiläuft“, sagte Streichert-Clivot. Einige der Fotos von Ingeborg Knigge wurden zur musikalischen Untermalung von Julien Blondel (Cello) gezeigt. In der Tat pflegt die Fotokünstlerin eine Passion für die ganz normalen Gegenstände wie Wischmopp, Kühlschrank oder Wäschestapel. Diese hat sie in Schwarzweiß fotografiert. Die Natur dagegen zeigt sie farbig, etwa in ihrer Serie Wiesen-, Wald-, See- und Bodenstücke.

Augustin sagte in seiner Laudatio: „Knigge bildet nicht ab, sie erzählt Geschichten, die sich vom Ursprung der Entstehung ihrer Fotografien lösen.“ Die 1955 geborene Künstlerin lebt seit 1993 in Saarbrücken, wo sie einige Jahre Vorsitzende des Künstlerbundes war und an der Hochschule für Bildende Künste das Fotolabor leitete. Die Jury begründete die Preisverleihung an Knigge unter anderem mit den Worten: „Ihr Stil ist dokumentarisch und doch zaubert sie aus den uns tagtäglich umgebenden Dingen eine sich neu erzählende Welt.“

Erfrischend gestalteten sich die Dankesworte der Preisträgerin. Sie erzählte davon, wie sie wie von „einem Blitz aus heiterem Himmel“ von der Ehrung überrascht wurde. Als sie den Anruf aus dem Kultusministerium bekam, habe sie gedacht: „Wahrscheinlich wollen die, dass ich den Preisträger fotografiere.“ Doch bekanntlich war es ja ganz anders gemeint. Irgendwann habe es klick gemacht und sie habe ganz entgeistert gefragt: „Meinen Sie mich?“ Die Jury, die per Lautsprecher das Telefonat mithörte, sei dann in Lachen ausgebrochen. „Ich bin auch noch nicht über den Schock weg, obwohl es schon eine Weile her ist“, meinte die sympathische Künstlerin.

Weshalb Nicole Johänntgen ausgezeichnet wurde, wurde jedem klar, auch wenn er sie noch nicht gekannt haben sollte: Wie ein Kind auf dem Schoß trug sie ihr Altsaxofon bei der Preisverleihung. „Ich habe das Gefühl, als legten Sie ihr Instrument nie aus der Hand“, sagte Streichert-Clivot in ihrer Lobrede auf die Musikerin. Und: „Das wahre künstlerische Schaffen entsteht an dem Punkt, wo man mit dem eigenen Werkzeug verschmilzt.“ Das sei bei Johänntgen mit dem Saxofon so wie bei Knigge mit ihrer Kamera.

Beide Preisträgerinnen verbindet auch, dass sie die ersten Frauen auf ihrem Gebiet sind, die mit dem Kunstpreis des Saarlandes ausgezeichnet wurden. „Aus diesem Grund finde ich es schön, heute zwei Frauen hier zu haben, die gestandene Künstlerinnen sind und eigene Standards setzen.“ Damit seien beide Vorbilder für viele junge Frauen.

Die im Saarland aufgewachsene und in der Schweiz lebende Johänntgen habe sich als eine der herausragenden Jazzsaxofonistinnen Europas etabliert, so las die Ministerin aus der Begründung der Jury vor. Diese habe sich bei ihrer Wahl übrigens leicht getan, so Streichert-Clivot: „Ich habe immer mit einem Ohr in die Jury hineingehört und mir sagen lassen, dass diese Entscheidung ausgesprochen harmonisch getroffen wurde.“

Mit Petra Pabst von der Musikschule Sulzbach-/Fischbachtal und Musiker Witold Simon hielten zwei alte Weggefährten Johänntgens die launige Laudatio. Pabst etwa erinnerte sich an die jugendliche Nicole, die mit ihrer Band in der Musikschule probte: „Ich habe oft mit einem Vorwand kurz angeklopft um zu schauen, wer da dieses Mal so grandios spielt und immer war es dieses vor Positivität und Musikalität sprühende Energiebündel.“ Simon wies auf Johänntgens soziales Engagement hin. Die Preisträgerin hat nämlich das Netzwerk „Sofia“ gegründet, das weibliche Jazzmusikerinnen unterstützt.