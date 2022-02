Neues Programm des Saar-Festivals : Kunst-Star Gerhard Richter liefert Plakat für Musikfestspiele Saar

Musikfestspiel-Chef Bernhard Leonardy (l.) und Gerhard Richter in Richters Atlier mit Entwürfen zu den Glasfenstern der Tholeyer Abtei. Foto: Weltkulturerbe / BeckerBredel

Saarbrücken „Orientations – Orientierungen“ lautet das Motto der Musikfestspiele Saar in diesem Jahr. Vom 22. Mai bis 19. Juni wird das Festival laufen. Und Malerstar Gerhard Richter stiftet das Plakat.

Noch ist das Programm der Musikfestspiele Saar 2022 weitestgehend unter Verschluss. Am 24. Februar wird Intendant Bernhard Leonardy enthüllen, mit welchen Stars beim Saar-Festival zu rechnen ist. Immerhin, das Motto ist schon mal bekannt: „Orientations – Orientierungen“ sind die Festspiele dieses Mal überchrieben. Wie gewohnt französisch und deutsch. Schließlich gehören Zweisprachigkeit wie auch Spielorte in ganz Saar-Lor-Lux zur DNA des Traditionsfestivals.

Am 22. Mai startet das Programm, das dann bis zu 19. Juni laufen wird. Zu den Höhepunkten der Musikfestspiele zählt auch eine Konzertwoche in Paris. Das sich sozusagen im Festivalmotto verbergende Thema „Orient und Okzident“ werde sich wie „ein roter Faden“ durchs Programm ziehen, kündigt Leonardy an.