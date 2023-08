Ein neues Museum für Zeitgenössisches im Saarland Neunkirchen bekommt ein KKM - Keramik Kunst Museum

Seiffert kennt beide Seiten des künstlerischen Wirkens. Als Neuling in Sachen Ton hatte sie sich 1993 eine eigene Werkstatt eingerichtet, besuchte Kurse, bildete sich weiter und war ab 1996 war sie mit ihren Arbeiten in über 20 Gruppen- und Einzelausstellungen in Deutschland und dem benachbarten Ausland vertreten. Parallel dazu begann die Spätberufene, leidenschaftlich zu sammeln. Weltweit, aber nie etwas anderes als zeitgenössische Kunst, und mit bemerkenswert zielsicherer Intuition. Nicht von ungefähr wurde die Wahlsaarländerin 2007 als erste Deutsche in den Olymp der Keramik berufen: die Internationale Akademie für Keramik in Genf. „Dehemm“, also hier in Neunkirchen, bestritt die international vernetzte Expertin zwei Ausstellungen, 2018 und 2021, die sich großen Zuspruchs erfreuten.