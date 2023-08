Nachfolger endlich gefunden Ein Werbe-Profi führt jetzt das Kulturzentrum am Saarbrücker Eurobahnhof

Eigentlich kann es für Menschen wie Michaela Kilper-Beer (71), die seit 2007 an der Spitze des von ihr gegründeten Saarbrücker Atelier- und Kulturhauses KuBa steht, keinen Ersatz geben. Muss es aber. Deshalb suchte der „Verein KuBa – Kulturzentrum am Eurobahnhof e.V“ einen Nachfolger oder Nachfolgerin für die Geschäftsführung (die SZ berichtete). Das zog sich länger hin als gedacht, das zunächst anvisierte Modell einer Doppelspitze – kaufmännische und künstlerische Leitung sollten getrennt werden – scheiterte, weil ein Kandidat absprang. Doch jetzt ist die Personalfrage geklärt: Am 1. September tritt Markus Spang (57) eine Vollzeit-Stelle als Geschäftsführer an. Dies teilte Kilper-Beer der Saarbrücker Zeitung auf Nachfrage mit.