400 000 Euro fürs Hemmersdorf Pop Festival Hemmersdorf soll ein Leuchturm für Kultur im Saarland sein

Seit einigen Jahren bringt das Hemmersdorf Pop Festival immer im Oktober Musik und bevorzugt neue Trends aus den Metropolen aufs Land. Genauer gesagt: dahin, wo Kneipp-Verein und Männergesangverein (der beim Festival auch traditionell mitwirkt) sich Gute Nacht sagen – in den Saargau, direkt an der und über die Grenze. Jetzt geht der Festival-Erfinder und -Macher Chris Burr zum zweiten Mal in die Gegenrichtung: von Hemmersdorf in die Kreisstadt Saarlouis. Mit zwei Acts, der Italienerin Laura Masotto und Bram Vanparys alias „The Bony King of Nowhere“ aus Belgien sowie Konzertfilmen stellt er das Festival am Donnerstag, 15. August, ab 17.30 Uhr beim Saarlouiser Kultursommer auf der Vauban-Insel vor.