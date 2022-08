Open-Air im Strandbad : „Keiner will alleine sein“ – Konzert von Kult-Band Pur in Losheim verbindet Generationen

Losheim am See Knapp 18.000 Fans haben sich am Freitagabend das Konzert von Pur im Losheimer Strandbad nicht entgehen lassen. Warum Frontmann Hartmut Engler mit einem fetten Grinsen auf die Bühne kam.