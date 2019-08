Sie entwarf den Brunnen an der Evangelischen Kirche in Saarbrücken : Jolande Lischke-Pfister gestorben

Die Bildhauerin Jolande Lischke-Pfister, die am Dienstag im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Foto: BBK Saarland . Foto: BBK Saarland

Saarbrücken Ihre quadratische Brunnenanlage an der Alten Evangelischen Kirche gehört heute zu den beliebtesten und belebtesten Orten in der Saarbrücker Altstadt. Während die Kinder durchs flache Wasser stapfen und ihre Hände in den Strudel halten, der aus der stilisierten steinernen Lotusblüte in der Mitte hervorquillt, sitzen die Erwachsenen drumherum auf den aufsteigenden Treppenstufen, genießen einen Kaffee und die Sonne.

Von Silvia Buss