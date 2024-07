Kommentar: Lehren aus der „Kundgebung für die Kunstfreiheit“ Protest oder Provokation? Breitz überspannt den Bogen

Candice Breitz wird in ihrem – durchaus berechtigten Kampf – gegen die Absage ihrer Ausstellung zur tragischen Figur. Ihr Protest ist in Provokation in Richtung der saarländischen Kultusministerin umgeschlagen, doch Brüskierung wirkt selten überzeugend, sondern meist eher hilflos. Denn es ist nach all den Monaten der Konfrontation zwischen Breitz und Christine Streichert-Clivot (SPD) nur mehr naiv zu glauben, die „Causa Breitz“ ende mit einem Rücktritt der Ministerin.