Till Neu zeigt Werke in Saarbrücken : Zwischen Schwärze und schönen Erinnerungen

Der Saarbrücker Künstler Till Neu vor seinen „Ikonostasen“, ein Bilderzyklus, der 2008 entstand. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Till Neu zeigt in der Saarbrücker Johanneskirche zurzeit einige seiner Werke. Einerseits geht es dabei um Krieg, Gewalt und Tod. Gegenüber stehen die Themen Frieden, Schönheit und Liebe.

Von Silvia Buss

Schwarz war eigentlich nie seine Farbe. Till Neu (80) malte stets bevorzugt in Erdtönen, sanften Ocker-Farben, wie man sie an den Felsen in Südfrankreich findet, wo der Saarbrücker Künstler seinen zweiten Wohnsitz und sein Atelier hat. Unglaublich viele nuancierte Erdtöne enthält Neus wohl größter, vier Meter langer Wandfries „Altes Welt-Bild“, der seit zehn Jahren prominent im Saarländischen Landtag hängt. Und nun zeigt der Künstler, den immer eine Aura freundlich-weiser Gelassenheit umgibt, in der Saarbrücker Johanneskirche, wo wir ihn treffen, gleich zwei Werkreihen voller Schwärze.

Die jüngere, von 2022, widmet sich der Ukraine und ist wie alles, was er malt, in seinem Atelier in der so heiteren Provence entstanden. Damals habe er gedacht, erzählt er, wenn es in seinem Leben plötzlich einen Krieg gebe, müsse das auch in seinem Lebenswerk auftauchen, dürfe nicht einfach ausgeblendet werden. Und da könne er dann nicht weiter mit rotem oder gelbem Ocker malen. Also hat Neu einen Grafitstift und schwarze Farbe genommen und das aufgegriffen und gezeichnet, was er an Zerstörerischem und Ausweglosem in den täglichen Medienbildern vom Krieg gefunden hat.

Düstere Hochhausfronten, manche mit großen schwarzen Löchern und winzigen menschlichen Gestalten, die hilflos aus Fenstern winken. „Der da ist verloren, der auch“, sagt Neu voraus, so als sei er dabei und erwarte den nächsten Bombenangriff. Auch Kirchen und Theater, die als Schutzräume für Frauen und Kinder perfiderweise besonders stark bombardiert wurden, sind von außen und innen bei ihm zu sehen, so düster, als leuchte der Maler mit einer schwachen Taschenlampe hinein.

Die zehn Ukraine-Arbeiten sind im für Neu charakteristischen Kleinformat von höchstens 20 mal 20 Zentimetern. Neu, der als ehemaliger Professor für Kunstgeschichte und Kunstpädagogik bereitwillig wie selten ein Künstler über seine eigene Kunst spricht und erklärt, betont, ihm sei sehr wohl bewusst, dass durch das kleine Format auch das Schreckliche kleiner erscheine. Was aber bringe es, wenn man das Schreckliche so schrecklich male, dass es die Betrachter so schockt, dass er sich abwende? Sein Weg sei daher, das Schreckliche sehr „fein“ zu malen, mit aller Sorgfalt, für das was zerstört werde. „Dann bleibt es wach“, sagt Neu, dann schaue man hin und lasse sich berühren.

Überhaupt habe er Mut gebraucht, „um das Böse, das Hässliche, das Kriminelle in der Welt überhaupt an mich heranzulassen“, erfährt man. Diesen Mut hatte Neu erstmals 2008 aufgebracht, als seine Arbeit „Ikonostasen“ entstand, in der er „alle Bilder, die mir weh tun oder mich glücklich machen“, aufgriff und malerisch verarbeitete. Bilder, die er kontinuierlich in Büchern oder anderen Medien entdeckt und als spätere Inspirationsquellen sammelt, als „physische Außenstationen meines Gedächtnisses“. Die „Ikonostasen“, erstmals 2008 bis 2009 in der Wintringer Kapelle gezeigt, sind auch in der Johanneskirche, im Altarraum ausgestellt. Auf dieser Bilderwand mit 48 Bildern, verarbeitete Neu, ebenfalls im Kleinformat von 20 mal 20 Zentimetern, in der linken Hälfte (Bild-)Motive aus der Geschichte und Kunstgeschichte, die für das Schreckliche stehen, wie die Ansicht des Lagers Auschwitz oder den Minotaurus. In der rechten Hälfte, in wärmeren Farben, widmete er sich Motiven, für die er „Verehrung“ empfindet: Weibliche Idole aus dem antiken Griechenland, Göttinnen, Sterne des Jakobswegs oder das Südsee-Paradies von Gauguin. „Ich male sie so mit aller Hingabe, dass sie, obwohl sie ein Zitat sind, in meiner Sprache noch einmal zu den Menschen. sprechen“, beschreibt Neu sein damaliges Anliegen. Er habe all diese alten Motive, die ihm so viel bedeuteten, eben der Welt noch einmal neu zurückgeben wollen.

Auch oben, im kleinen Raum mit den neueren Werkreihen gibt es eine „positive“ Seite. „Bilder der Nacht“ heißt die der Ukraine-Folge gegenüber liegende Werkreihe von 2020 bis 2022. Dazu inspiriert habe ihn damals eine Ausstellung zur Malerei der Nacht, „Peindre la nuit“ im Metzer Centre Pompidou, erzählt Neu. Seine Augen leuchten. Gleich nach dem Besuch dort habe er sich hingesetzt und über eine Serie nachgedacht. In Saarbrücken. Denn das ist seine typische Arbeits-Aufteilung: Während Neu in Saarbrücken organisiert, plant, Kunstführungen in Kursform für die Volkshochschule macht, von hier aus Museen und Galerien im weiten Umkreis besucht, geht er immer so ab April in sein Atelier in der Provence, um zu malen. Weil er es dort zum Malen anregender finde, vielleicht, so vermutet er, weil es weniger Ablenkung gebe, es wärmer, das Leben leichter sei.

In den Nachtbildern kann man daher auch in all der Schwärze die provenzalische Landschaft erkennen, lustige schwarze Katzen, sanfte Hügel, Häuser, deren Silhouette die untergehende Sonne mit einer feuerrot glühenden Linie nachzeichnet. Aber auch Schlüssellochdurchblicke auf Klosterkreuzgänge, Neus Lieblingsorte. Das Schwarze sei eben ambivalent, sagt Neu. Es kann ersticken, es kann aber auch das Dunkle sein, aus dem wie in der Genesis die Fülle erwächst. „Als Kleidung finden wir es elegant“.

Sein Kunststudium hat Neu einst mit der Grundlehre bei Oskar Holweck begonnen, darüber später sogar promoviert. Damals war ungegenständliches Malen angesagt, ja ein Muss. Es war, wer hätte das gedacht, die aufkommende knallige Pop-Art, die Neu inspirierte, nach Möglichkeiten suchen ließ „Quadrate mit Gegenständlichem zu verbinden“. Was aber führte den Maler zum Kleinformat und zum „feinen“ Malen kleinster Figuren und Gegenstände mit minutiöser Präzision? Das Feine liege in der Familie, erzählt Neu. Er und sein inzwischen verstorbener Zwillingsbruder, der Chirurg war, hätten beide die gleiche Begabung gehabt: Hände mit einer überdurchschnittlichen Feinmotorik und ein scharfes Auge. Für den Bruder hatte die Gabe nicht nur Vorteile: Man habe ihn immer mit dem Rettungshubschrauber zu den schlimmsten Unfällen geschickt, sagt Neu. Er selbst dagegen, punktete schon als Student der Kunstgeschichte, indem er Details wahrnahm, die niemand sonst sah. Und als nun 80-Jähriger ist es für ihn noch immer ein Leichtes, einem Don Quichotte ein Auge von weniger als einem Millimeter aufzupunkten.

Doch warum er gern so klein malt? „Ich sitze gern wie ein Buchbinder vor einem Tisch und habe alles in Reichweite“, nennt Neu einen von zwei Gründen. Am liebsten malt er auch auf Buchbinderkarton. Und der zweite Grund? Im Kleinen, sagt er, erreiche man eine viel größere Intensität.

Anders als früher hat Till Neu in zwei neueren Werkreihen die Farbe Schwarz mit in seine Bilder einfließen lassen. Foto: Iris Maria Maurer

Im Altarraum der Johanneskirche sind die „Ikonostasen“ ausgestellt. Die neueren Werkreihen stehen in einem kleinen Raum im oberen Teil der Kirche. Foto: Iris Maria Maurer