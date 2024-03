Richard Serra gestorben Künstler mit Stahl aus dem Saarland

Der Stahl aus dem Saarland hatte es ihm angetan: Über Jahrzehnte baute der US-Künstler Richard Serra seine großen Kunstwerke mit Material aus der Dillinger Hütte. Serras Skulpturen aus hiesigem Stahl fanden ihren Platz in Basel und Bilbao, in Amsterdam und in der Wüste von Katar, in New York, Paris, auf dem Luxemburger Kirchberg – und im Saarland: 1992 stellte der Bildhauer, der nun im Alter von 85 Jahren gestorben ist, sechs in- und aneinander gelehnte Stahlplatten auf den Campus der Saarbrücker Uni auf – „Torque“ nannte er die 246 Tonnen schwere und 17 Meter hohe Plastik, grob übersetzt „Drehmoment“. Eine ironisch-sinnige Bezeichnung, ragt Serras Kunst doch rostig und monumental aus einem Verkehrskreisel heraus. 2006 konnte die Dillinger Hütte Serra für eine Skulptur gewinnen, die sie der Stadt Dillingen schenkte: „Viewpoint“, aus sechs knapp zehn Meter hohen Segmenten, insgesamt über 100 Tonnen schwer.