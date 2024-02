Bierdusche, Stagediving, Meditation Künstler-Kollektiv HGich.T verlangt bei Auftritt seinem Saarbrücker Publikum alles ab

Der Kleine Klub scheint aus allen Nähten zu platzen. Es ist heiß und olfaktorisch herausfordernd zugleich. Überwiegend Männer sind am vergangenen Freitag, 16. Februar, geistig am Start mit HGich.T – so der vielsagende Name der aktuellen Tour. Bereits seit 1996 macht das an der Hochschule für bildende Künste Hamburg gegründete Performance-Kollektiv mit dem ominösen Namen HGich.T von sich reden. Einer größeren Öffentlichkeit bekannt ist der lose Haufen aus Performancekünstlern, Musikern und Freaks durch ihre zahlreichen Videos auf der Videoplattform YouTube, in denen sie in trashiger Garderobe auf der wummernden Klaviatur des schlechten Geschmacks klimpern – etwaige Provokationen selbstredend intendiert.