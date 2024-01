Neu im Kino Kinofilm „Lola“: Der Blick in die Zukunft und England unter den Nazis

Es ist ein alter Traum, ein ewiges „Was wäre wenn“: Könnte man doch in die Zukunft schauen. Erfahren, was Schicksal (oder Zufall, je nach persönlicher Philosophie) für einen in petto hat. Wissen, wie sich die Weltgeschichte entwickelt. Die Hanbury-Schwestern Thomasina (Emma Appleton) und Martha (Stefanie Martini) müssen nicht mehr mutmaßen – in ihrem leicht verlotterten britischen Landhaus haben sie eine Maschine namens Lola zusammengeschraubt; die mag aussehen wie ein transparenter Teller plus Schreibmaschinentastatur, hat es aber in sich. Lola zeigt den Schwestern Fernseh- und Radio-Schnipsel aus der Zukunft, Wochenschauen, Videoclips. Die Gegenwart der Schwestern ist das Jahr 1938 – entsprechend überrascht sind sie, als Lola ihnen eine Momentaufnahme aus dem Jahr 1973 zeigt: einen schmalen Engländer mit ungewöhnlicher Frisur, der etwas von einem „Major Tom“ singt. Sie erblicken David Bowie, hören „Space Oddity“ und wissen: „Wir sehen in die Zukunft“. Nur: Was fängt man an mit dieser Gewissheit? Und mit dieser Maschine?