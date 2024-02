Im Kino Achteinhalb Film „Olfas Töchter“ – zwei Mädchen und der Dschihad

Wie werden Menschen zu Extremisten? Worin besteht die Verführungskraft des Dschihad? Wie können Mädchen und Frauen in einer Welt überleben, die nur Gewalt und Terror kennt? Davon erzählt der Film „Olfas Töchter“ der tunesischen Regisseurin und Drehbuchautorin Kaouther Ben Hania; bekannt wurde sie 2020 mit dem oscarnominierten Spielfilm „Der Mann, der seine Haut verkaufte“. In „Olfas Töchter“ greift sie die reale Geschichte der Tunesierin Olfa Hamrouni und ihrer vier Töchter auf, die 2016 Schlagzeilen machte: In den Wirren des Arabischen Frühlings hatten sich ihre Töchter Ghofrane (damals 16) und Rahma (damals 14) dem Dschihad angeschlossen – sie verschwanden in einem Ausbildungslager des IS in Libyen. Die Mutter warf den Behörden öffentlich Untätigkeit und Versagen vor.