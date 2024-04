Neu im Kino Film „Morgen ist auch noch ein Tag“: Römische Szenen einer Ehe

Cortellesi spielt geschickt mit unterschiedlichsten Erzähl-Elementen. Deutlich ist etwa der Einfluss der Dramen des italienischen Neorealismus, etwa in der Gestaltung von Kostümen, in Farbgebung und Szenenbild, aber auch in der inhaltlichen Orientierung hin zu Alltagsgeschichten, dem Kampf ums tägliche Überleben und zum Milieu der „kleinen Leute“. Dann gibt es eine fast wie auf einer Theaterbühne gestaltete Szene: die kammerspielartige Darstellung eines Essens, das an den Nerven zerrt. Eine andere Sequenz, bei der eine Todesnachricht überbracht werden soll, arbeitet in bester Spannungsmanier mit wechselndem Schnitt. Und es gibt eine kitschig-klamaukhaft überhöhte Musikszene, in der Delia und ihre Jugendliebe Nino von einer zweiten Chance träumen.