Neu im Saarbrücker Filmhaus Kinofilm „All of us strangers“: Liebe ist schwer und schwerelos zugleich

In einem Hochhaus am Rande Londons lebt der Drehbuchautor Adam (Andrew Scott). Das neue Gebäude über den Dächern der Stadt ist noch fast unbewohnt. Als der Feueralarm nachts losgeht, ist Adam der Einzige, der im Pyjama auf der Straße steht. Nur oben im sechsten Stock sieht man einen Mann am Fenster, der sich von den Sirenen nicht aus seiner Wohnung locken lässt. Wenig später steht jener Harry (Paul Mescal) mit einer Flasche Whisky vor Adams Tür und will sich auf einen Umtrunk einladen. Aber Adam wimmelt den angetrunkenen Nachbarn ab – zu sehr ist er in seiner Schreibblockade gefangen.